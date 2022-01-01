Творожный "Наполеон"
Ингредиенты на форму 20,5 см:
- Сахар — 170 г
- Сливочное масло — 100 г
- Творог — 400 г
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный сахар — 8 г
- Мука — 500 г
Для крема:
- Молоко — 1,5 л
- Сахар — 240 г
- Яйца — 6 шт.
- Сливочное масло — 300 г
- Ванильный сахар — 12 г
- Мука — 4,5 ст. л. с горкой
- Крахмал — 3 ст. л.
Приготовление:
1. В миску высыпать творог (крупнозернистый перетереть через сито), добавить ванильный сахар, сахар, яйца и добавить размягченное (не растопленное) сливочное масло. Размять массу руками, чтобы масло разошлось по всей массе.
2. Добавить разрыхлитель и муку до получения мягкого, не липнущего к рукам теста (460–500 г).
3. Тесто разделить на равные части, скатать шарики и отправить в холодильник на 30 минут.
4. Охлажденные шарики раскатать очень тонко на пергаментной бумаге, положить тарелку нужного диаметра и обрезать края ножом.
5. Выпекать при 180 ºC минут 7 до лёгкого румянца. Выпечь все коржи, а остатки теста выпечь и измельчить в крошку.
6. Для крема: молоко разделить на 300 мл и 1200 мл. Большую часть молока поставить на огонь и довести до кипения.
7. В отдельной миске смешать оставшееся молоко, сахар, ванильный сахар, яйца, муку и крахмал. Все хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
8. В кипящее молоко тонкой струйкой ввести яичную смесь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Крем снять с огня и охладить при комнатной температуре.
9. Взбить добела размягченное сливочное масло и ввести частями заварной крем, взбить вместе.
10. Собрать торт: корж – крем – корж.
11. Собранный торт убрать в холодильник на 12 часов.
12. Достать,обсыпать вверх и бока крошкой.
Приятного аппетита!