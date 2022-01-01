Новые материалы от 12 июня

​Куриные крылышки в медово-чесночном маринаде

Ингредиенты на 3-4 порции:

  • Крылышки — 1 кг
  • Мед натуральный — 2 ст. л. 
  • Чеснок — 3-4 зубчика 
  • Горчица — 1 ст. л. 
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Перец черный молотый — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Куриные крылышки тщательно вымойте, удалите остатки перьев, обсушите бумажным полотенцем. Очистите чеснок. 

2. Приготовьте маринад: соедините мед с соевым соусом, горчицей, перцем молотым, пропущенным через пресс чесноком, соль по желанию, я не добавляю. 

3. Перемешайте мясо с маринадом, уплотните руками. Затяните пищевой пленкой и уберите в холод минимум на 1 час для маринования, за это время можно встряхнуть пару раз. 

4. Застелите противень пергаментом, смажьте маслом растительным. Положите крылышки в один слой, полейте маринадом, отправьте в заранее разогретую до 200 °С духовку на 40 минут. 

5. Крылышки в медово-чесночном маринаде готовы. Подавайте горячими.

Приятного аппетита!

​Куриные крылышки в медово-чесночном маринаде
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