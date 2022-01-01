Куриные крылышки в медово-чесночном маринаде
Ингредиенты на 3-4 порции:
- Крылышки — 1 кг
- Мед натуральный — 2 ст. л.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Горчица — 1 ст. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Перец черный молотый — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
1. Куриные крылышки тщательно вымойте, удалите остатки перьев, обсушите бумажным полотенцем. Очистите чеснок.
2. Приготовьте маринад: соедините мед с соевым соусом, горчицей, перцем молотым, пропущенным через пресс чесноком, соль по желанию, я не добавляю.
3. Перемешайте мясо с маринадом, уплотните руками. Затяните пищевой пленкой и уберите в холод минимум на 1 час для маринования, за это время можно встряхнуть пару раз.
4. Застелите противень пергаментом, смажьте маслом растительным. Положите крылышки в один слой, полейте маринадом, отправьте в заранее разогретую до 200 °С духовку на 40 минут.
5. Крылышки в медово-чесночном маринаде готовы. Подавайте горячими.
Приятного аппетита!
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