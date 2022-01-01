Новые материалы от 12 июня

Киш с птицей и черри

Ингредиенты:

  • Творог — 100 г
  • Масло растительное — 20 г 
  • Яйцо — 1 шт. 
  • Мука — 120 г 
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л. 
  • Соль — по вкусу 
  • Специи — по вкусу

Для начинки:

  • Отварная курица или индейка — 100 г
  • Помидоры черри — 200–300 г 
  • Сыр — 70 г 
  • Зелень — 1 пучок

Для заливки:

  • Яйцо — 2 шт. 
  • Сливки 20% — 100 мл ( можно заменить 60 мл молока и 2 ст. л. сметаны/натурального йогурта) 
  • Соль — по вкусу 
  • Специи — по вкусу

Приготовление:

1. Творог разминаем вилкой и смешиваем с яйцом, маслом и солью. 

2. Добавляем муку и разрыхлитель, вымешиваем мягкое тесто. 

3. Выкладываем тесто на дно силиконовой формы (18–20 см). Делаем вилкой несколько отверстий и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 ºC 10–12 минут. Слой теста стараемся сделать потоньше. 

4. Для начинки произвольно нарезаем курицу/индейку, натираем сыр, шинкуем зелень, черри режем пополам. 

5. Для заливки все тщательно перемешиваем. 

6. Основу вынимаем из духовки, выкладываем слой курицы, затем зелень и заливаем заливкой. Сыр пока не кладем! 

8/ Отправляем в духовку на 20 минут. За 5 минут до готовности присыпаем киш натертым сыром.

Приятного аппетита!

Киш с птицей и черри
Мне нравится 7
Загрузка...
Нет комментариев