Киш с птицей и черри

Ингредиенты:

Творог — 100 г

Масло растительное — 20 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 120 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Для начинки:

Отварная курица или индейка — 100 г

Помидоры черри — 200–300 г

Сыр — 70 г

Зелень — 1 пучок

Для заливки:

Яйцо — 2 шт.

Сливки 20% — 100 мл ( можно заменить 60 мл молока и 2 ст. л. сметаны/натурального йогурта)

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление:

1. Творог разминаем вилкой и смешиваем с яйцом, маслом и солью.

2. Добавляем муку и разрыхлитель, вымешиваем мягкое тесто.

3. Выкладываем тесто на дно силиконовой формы (18–20 см). Делаем вилкой несколько отверстий и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 ºC 10–12 минут. Слой теста стараемся сделать потоньше.

4. Для начинки произвольно нарезаем курицу/индейку, натираем сыр, шинкуем зелень, черри режем пополам.

5. Для заливки все тщательно перемешиваем.

6. Основу вынимаем из духовки, выкладываем слой курицы, затем зелень и заливаем заливкой. Сыр пока не кладем!

8/ Отправляем в духовку на 20 минут. За 5 минут до готовности присыпаем киш натертым сыром.

Приятного аппетита!