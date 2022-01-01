Киш с птицей и черри
Ингредиенты:
- Творог — 100 г
- Масло растительное — 20 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 120 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
Для начинки:
- Отварная курица или индейка — 100 г
- Помидоры черри — 200–300 г
- Сыр — 70 г
- Зелень — 1 пучок
Для заливки:
- Яйцо — 2 шт.
- Сливки 20% — 100 мл ( можно заменить 60 мл молока и 2 ст. л. сметаны/натурального йогурта)
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
Приготовление:
1. Творог разминаем вилкой и смешиваем с яйцом, маслом и солью.
2. Добавляем муку и разрыхлитель, вымешиваем мягкое тесто.
3. Выкладываем тесто на дно силиконовой формы (18–20 см). Делаем вилкой несколько отверстий и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 ºC 10–12 минут. Слой теста стараемся сделать потоньше.
4. Для начинки произвольно нарезаем курицу/индейку, натираем сыр, шинкуем зелень, черри режем пополам.
5. Для заливки все тщательно перемешиваем.
6. Основу вынимаем из духовки, выкладываем слой курицы, затем зелень и заливаем заливкой. Сыр пока не кладем!
8/ Отправляем в духовку на 20 минут. За 5 минут до готовности присыпаем киш натертым сыром.
Приятного аппетита!
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