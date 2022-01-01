Творожные кексы с яблоками и семечками

Ингредиенты:

Творог — 400 г

Яйцо — 2 шт.

Масло сливочное — 70 г

Мука пшеничная — 2–3 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Сахар — 0,5 стак.

Яблоко — 1 шт.

Семечки — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Подготовим ингредиенты. Яйца, соль и сахар отправляем в миску. Все взбиваем блендером.

2. Добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем взбивать.

3. Насыпаем в миску муку и перемешиваем блендером. Должно получиться жидкое и пышное тесто.

4. Кладем в миску творог. Насыпаем семечки.

5. Яблоко чистим, режем небольшими кусочками и добавляем в тесто. Все перемешиваем.

6. Творожное тесто с яблоком и семечками раскладываем по силиконовым формочкам. Запекаем при температуре 180°С 25 минут. Точное время запекания сложно рассчитать, поэтому смотрите по цвету выпечки. Как только появилась легкая румяная корочка, духовку нужно выключить и оставить в ней кексы еще минут на 5–7.

7. Готовые кексы достаем из формочек, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!