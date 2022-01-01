Творожные кексы с яблоками и семечками
Ингредиенты:
- Творог — 400 г
- Яйцо — 2 шт.
- Масло сливочное — 70 г
- Мука пшеничная — 2–3 ст. л.
- Соль — 1 щепотка
- Сахар — 0,5 стак.
- Яблоко — 1 шт.
- Семечки — 3 ст. л.
Приготовление:
1. Подготовим ингредиенты. Яйца, соль и сахар отправляем в миску. Все взбиваем блендером.
2. Добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем взбивать.
3. Насыпаем в миску муку и перемешиваем блендером. Должно получиться жидкое и пышное тесто.
4. Кладем в миску творог. Насыпаем семечки.
5. Яблоко чистим, режем небольшими кусочками и добавляем в тесто. Все перемешиваем.
6. Творожное тесто с яблоком и семечками раскладываем по силиконовым формочкам. Запекаем при температуре 180°С 25 минут. Точное время запекания сложно рассчитать, поэтому смотрите по цвету выпечки. Как только появилась легкая румяная корочка, духовку нужно выключить и оставить в ней кексы еще минут на 5–7.
7. Готовые кексы достаем из формочек, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!