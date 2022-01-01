Новые материалы от 12 июня

Творожные кексы с яблоками и семечками

Ингредиенты:

  • Творог — 400 г
  • Яйцо — 2 шт. 
  • Масло сливочное — 70 г 
  • Мука пшеничная — 2–3 ст. л. 
  • Соль — 1 щепотка 
  • Сахар — 0,5 стак. 
  • Яблоко — 1 шт. 
  • Семечки — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Подготовим ингредиенты. Яйца, соль и сахар отправляем в миску. Все взбиваем блендером. 

2. Добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем взбивать. 

3. Насыпаем в миску муку и перемешиваем блендером. Должно получиться жидкое и пышное тесто. 

4. Кладем в миску творог. Насыпаем семечки. 

5. Яблоко чистим, режем небольшими кусочками и добавляем в тесто. Все перемешиваем. 

6. Творожное тесто с яблоком и семечками раскладываем по силиконовым формочкам. Запекаем при температуре 180°С 25 минут. Точное время запекания сложно рассчитать, поэтому смотрите по цвету выпечки. Как только появилась легкая румяная корочка, духовку нужно выключить и оставить в ней кексы еще минут на 5–7. 

7. Готовые кексы достаем из формочек, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Творожные кексы с яблоками и семечками
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