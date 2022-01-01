Холодный свекольник
Ингредиенты:
- Свекла -3 шт
- Яйца - 2 шт
- Огурцы - 2 шт
- Редис - 3 шт
- Укроп, петрушка, зеленый лук по вкусу
- Соль по вкусу
- Сахар - 1 ч.л.
- Лимон - 1/2 шт
Приготовление:
1. Молодую свеклу помыть, почистить, залить водой и варить примерно 30-40 минут, до готовности. В кастрюлю выдавить сок половины лимона. Посолить, добавить сахар. Свеклу вытащить, отвар остудить.
2. Яйца отварить, очистить, нарезать кубиками. Огурцы и редиску нарезать тонкой соломкой. Свеклу натереть на крупной терке. Зелень измельчить.
3. Все ингредиенты положить в свекольный отвар, если нужно посолить, перемешать и охладить. Холодный свекольник готов. Можно заправить свежей сметаной или майонезом.
Приятного аппетита!
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