Ингредиенты:

Свекла -3 шт

Яйца - 2 шт

Огурцы - 2 шт

Редис - 3 шт

Укроп, петрушка, зеленый лук по вкусу

Соль по вкусу

Сахар - 1 ч.л.

Лимон - 1/2 шт

Приготовление:

1. Молодую свеклу помыть, почистить, залить водой и варить примерно 30-40 минут, до готовности. В кастрюлю выдавить сок половины лимона. Посолить, добавить сахар. Свеклу вытащить, отвар остудить.

2. Яйца отварить, очистить, нарезать кубиками. Огурцы и редиску нарезать тонкой соломкой. Свеклу натереть на крупной терке. Зелень измельчить.

3. Все ингредиенты положить в свекольный отвар, если нужно посолить, перемешать и охладить. Холодный свекольник готов. Можно заправить свежей сметаной или майонезом.

Приятного аппетита!