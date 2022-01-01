Новые материалы от 12 июня

​Салат «Эдельвейс»

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 200 г
  • Помидоры черри - 5 шт
  • Сладкий болгарский перец - 1/2 шт
  • Огурец - 150 г
  • Кукуруза консервированная - 200 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Растительное масло - 3 ст.л.
  • Соль по вкусу

Приготовление:

1. Отварить куриное филе в подсоленной воде.

2. Огурцы нарезать кубиками, если кожица у огурцов жесткая, ее лучше срезать. Болгарский перец разрезать, удалить семена, нарезать небольшими кубиками. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки.

3. В салатнике смешать овощи, добавить консервированную кукурузу, пропущенный через пресс чеснок. 

4. Салат посолить и заправить растительным маслом, перемешать. 

5. Салат «Эдельвейс» готов.

Приятного аппетита!

​Салат «Эдельвейс»
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