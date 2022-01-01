Ингредиенты:

Куриное филе - 200 г

Помидоры черри - 5 шт

Сладкий болгарский перец - 1/2 шт

Огурец - 150 г

Кукуруза консервированная - 200 г

Чеснок - 1 зубчик

Растительное масло - 3 ст.л.

Соль по вкусу

Приготовление:

1. Отварить куриное филе в подсоленной воде.

2. Огурцы нарезать кубиками, если кожица у огурцов жесткая, ее лучше срезать. Болгарский перец разрезать, удалить семена, нарезать небольшими кубиками. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки.

3. В салатнике смешать овощи, добавить консервированную кукурузу, пропущенный через пресс чеснок.

4. Салат посолить и заправить растительным маслом, перемешать.

5. Салат «Эдельвейс» готов.

Приятного аппетита!