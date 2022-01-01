Салат «Эдельвейс»
Ингредиенты:
- Куриное филе - 200 г
- Помидоры черри - 5 шт
- Сладкий болгарский перец - 1/2 шт
- Огурец - 150 г
- Кукуруза консервированная - 200 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Соль по вкусу
Приготовление:
1. Отварить куриное филе в подсоленной воде.
2. Огурцы нарезать кубиками, если кожица у огурцов жесткая, ее лучше срезать. Болгарский перец разрезать, удалить семена, нарезать небольшими кубиками. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки.
3. В салатнике смешать овощи, добавить консервированную кукурузу, пропущенный через пресс чеснок.
4. Салат посолить и заправить растительным маслом, перемешать.
5. Салат «Эдельвейс» готов.
Приятного аппетита!
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