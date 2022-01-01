Воздушные оладьи
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт.
- Кефир — 1 стак.
- Мука — 1.5 стак.
- Сахар — 2 ст. л.
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Растительное масло (для жарки) — по вкусу
Приготовление:
1. В глубокой мисочке взбейте яйцо с сахаром и солью. Влейте кефир, перемешайте.
2. Небольшими порциями всыпайте просеянную муку, взбивая тесто. Оно должно получиться без комочков и в меру густым.
3. В самом конце добавьте соду, аккуратно перемешайте. Все, тесто готово.
4. На сковороде разогрейте растительное масло. Тесто выкладывайте ложкой и жарьте оладушки под крышкой до румяности.
5. Подавайте к столу их горячими, дополнив ягодами, сметаной, сахарной пудрой, вареньем или сгущенкой.
Приятного аппетита!
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