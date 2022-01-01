Новые материалы от 10 июня

​Воздушные оладьи

Ингредиенты:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Кефир — 1 стак. 
  • Мука — 1.5 стак. 
  • Сахар — 2 ст. л. 
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л. 
  • Соль — 0,5 ч. л. 
  • Растительное масло (для жарки) — по вкусу

Приготовление:

1. В глубокой мисочке взбейте яйцо с сахаром и солью. Влейте кефир, перемешайте. 

2. Небольшими порциями всыпайте просеянную муку, взбивая тесто. Оно должно получиться без комочков и в меру густым. 

3. В самом конце добавьте соду, аккуратно перемешайте. Все, тесто готово.

4. На сковороде разогрейте растительное масло. Тесто выкладывайте ложкой и жарьте оладушки под крышкой до румяности. 

5. Подавайте к столу их горячими, дополнив ягодами, сметаной, сахарной пудрой, вареньем или сгущенкой.

Приятного аппетита!

​Воздушные оладьи
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