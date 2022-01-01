​Воздушные оладьи

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт.

Кефир — 1 стак.

Мука — 1.5 стак.

Сахар — 2 ст. л.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Растительное масло (для жарки) — по вкусу

Приготовление:

1. В глубокой мисочке взбейте яйцо с сахаром и солью. Влейте кефир, перемешайте.

2. Небольшими порциями всыпайте просеянную муку, взбивая тесто. Оно должно получиться без комочков и в меру густым.

3. В самом конце добавьте соду, аккуратно перемешайте. Все, тесто готово.

4. На сковороде разогрейте растительное масло. Тесто выкладывайте ложкой и жарьте оладушки под крышкой до румяности.

5. Подавайте к столу их горячими, дополнив ягодами, сметаной, сахарной пудрой, вареньем или сгущенкой.

Приятного аппетита!