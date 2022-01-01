Новые материалы от 10 июня

​Густой томатный соус для пиццы

Ингредиенты:

  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик 
  • Томаты консервированные или свежие — 800 г 
  • Томатная паста — 170 г 
  • Сахар — 0,5 ст. л. 
  • Соль — 0,5–1 ч. л. 
  • Базилик сушеный — 1 ч. л.
  • Сушеный орегано — 0,5 ч. л. 
  • Молотый черный перец — по вкусу 
  • Красный перец — по вкусу

Приготовление:

1. В сотейнике разогрейте растительное масло. Очистите чеснок и натрите его на терке, добавьте в хорошо разогретое масло. Обжаривайте 1–2 минуты, не больше. 

2. Добавьте очищенные от кожуры и измельченные в пюре томаты, томатную пасту, сахар, соль, базилик, орегано, по щепотке черного и красного перца.

3. Перемешайте все ингредиенты в сотейнике, затем накройте крышкой и поставьте на огонь. 

4. Варите соус после закипания 15–20 минут на слабом огне. 

5. Готовый соус используйте сразу или остудите и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

​Густой томатный соус для пиццы
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