Густой томатный соус для пиццы
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Томаты консервированные или свежие — 800 г
- Томатная паста — 170 г
- Сахар — 0,5 ст. л.
- Соль — 0,5–1 ч. л.
- Базилик сушеный — 1 ч. л.
- Сушеный орегано — 0,5 ч. л.
- Молотый черный перец — по вкусу
- Красный перец — по вкусу
Приготовление:
1. В сотейнике разогрейте растительное масло. Очистите чеснок и натрите его на терке, добавьте в хорошо разогретое масло. Обжаривайте 1–2 минуты, не больше.
2. Добавьте очищенные от кожуры и измельченные в пюре томаты, томатную пасту, сахар, соль, базилик, орегано, по щепотке черного и красного перца.
3. Перемешайте все ингредиенты в сотейнике, затем накройте крышкой и поставьте на огонь.
4. Варите соус после закипания 15–20 минут на слабом огне.
5. Готовый соус используйте сразу или остудите и храните в холодильнике.
Приятного аппетита!
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