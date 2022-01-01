​Густой томатный соус для пиццы

Ингредиенты:

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Томаты консервированные или свежие — 800 г

Томатная паста — 170 г

Сахар — 0,5 ст. л.

Соль — 0,5–1 ч. л.

Базилик сушеный — 1 ч. л.

Сушеный орегано — 0,5 ч. л.

Молотый черный перец — по вкусу

Красный перец — по вкусу

Приготовление:

1. В сотейнике разогрейте растительное масло. Очистите чеснок и натрите его на терке, добавьте в хорошо разогретое масло. Обжаривайте 1–2 минуты, не больше.

2. Добавьте очищенные от кожуры и измельченные в пюре томаты, томатную пасту, сахар, соль, базилик, орегано, по щепотке черного и красного перца.

3. Перемешайте все ингредиенты в сотейнике, затем накройте крышкой и поставьте на огонь.

4. Варите соус после закипания 15–20 минут на слабом огне.

5. Готовый соус используйте сразу или остудите и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!