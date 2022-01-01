​Сырный суп на грибном бульоне

Ингредиенты:

Грибы сушеные — 100 г

Картофель — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр плавленый — 150 г

Укроп, петрушка — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Сушеные грибы промыть, замочить на несколько часов. Подготовленные грибы залить свежей водой и варить 30 минут. Вместе с грибами по желанию можно положить в кастрюлю половинку луковицы и морковь.

2. Пока варится бульон, мелко порезать вторую половинку луковицы, натереть на крупной терке морковь. Картофель нарезать кубиком. Слегка пассировать морковь с луком на растительном масле.

3. Готовый бульон процедить, убрать лук и морковь. Грибы мелко порезать.

4. В бульон положить картофель, грибы, чуть позже — пассированные лук и морковь. Варить до готовности картофеля.

5. В конце варки положить по вкусу мелко порезанные укроп и петрушку, добавить плавленый сыр, помешивая до полного растворения. Дать покипеть 5 минут.

6. Выключить плиту, добавить пару долек раздавленного чеснока для аромата и дать настояться.

Приятного аппетита!