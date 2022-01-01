Сырный суп на грибном бульоне
Ингредиенты:
- Грибы сушеные — 100 г
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр плавленый — 150 г
- Укроп, петрушка — по вкусу
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление:
1. Сушеные грибы промыть, замочить на несколько часов. Подготовленные грибы залить свежей водой и варить 30 минут. Вместе с грибами по желанию можно положить в кастрюлю половинку луковицы и морковь.
2. Пока варится бульон, мелко порезать вторую половинку луковицы, натереть на крупной терке морковь. Картофель нарезать кубиком. Слегка пассировать морковь с луком на растительном масле.
3. Готовый бульон процедить, убрать лук и морковь. Грибы мелко порезать.
4. В бульон положить картофель, грибы, чуть позже — пассированные лук и морковь. Варить до готовности картофеля.
5. В конце варки положить по вкусу мелко порезанные укроп и петрушку, добавить плавленый сыр, помешивая до полного растворения. Дать покипеть 5 минут.
6. Выключить плиту, добавить пару долек раздавленного чеснока для аромата и дать настояться.
Приятного аппетита!