Новые материалы от 18 марта

​Сырный суп на грибном бульоне

Ингредиенты:

  • Грибы сушеные — 100 г
  • Картофель — 2 шт. 
  • Морковь — 2 шт. 
  • Лук репчатый — 1 шт. 
  • Сыр плавленый — 150 г 
  • Укроп, петрушка — по вкусу 
  • Чеснок — 2 зубчика 
  • Соль — по вкусу 
  • Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Сушеные грибы промыть, замочить на несколько часов. Подготовленные грибы залить свежей водой и варить 30 минут. Вместе с грибами по желанию можно положить в кастрюлю половинку луковицы и морковь. 

2. Пока варится бульон, мелко порезать вторую половинку луковицы, натереть на крупной терке морковь. Картофель нарезать кубиком. Слегка пассировать морковь с луком на растительном масле. 

3. Готовый бульон процедить, убрать лук и морковь. Грибы мелко порезать. 

4. В бульон положить картофель, грибы, чуть позже — пассированные лук и морковь. Варить до готовности картофеля.

5. В конце варки положить по вкусу мелко порезанные укроп и петрушку, добавить плавленый сыр, помешивая до полного растворения. Дать покипеть 5 минут. 

6. Выключить плиту, добавить пару долек раздавленного чеснока для аромата и дать настояться.

Приятного аппетита!

​Сырный суп на грибном бульоне
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