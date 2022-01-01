Баклажаны, фаршированные брынзой и творогом
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2 шт.
- Творог — 200 г
- Брынза — 150 г
- Грецкие орехи — 1 горсть
- Помидоры — 2 шт.
- Сладкий болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Розмарин — по вкусу
- Петрушка — по вкусу
Приготовление:
1. Баклажаны разрезаем пополам, смазываем оливковым маслом, посыпаем розмарином и запекаем до полуготовности в духовке, разогретой до 180 ºС, 20–30 минут. Достаем, вырезаем сердцевину.
2. В чаше блендера измельчаем творог, брынзу, помидоры, чеснок, петрушку (по вкусу), сердцевины баклажанов, перец и орехи. Добавляем столовую ложку оливкового масла и тщательно перемешиваем.
3. Выкладываем в половинки баклажанов начинку с горкой и запекаем еще 20–25 минут. При подаче можно украсить веточками петрушки или грецкими орехами.
Приятного аппетита!
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