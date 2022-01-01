Баклажаны, фаршированные брынзой и творогом

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт.

Творог — 200 г

Брынза — 150 г

Грецкие орехи — 1 горсть

Помидоры — 2 шт.

Сладкий болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Розмарин — по вкусу

Петрушка — по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны разрезаем пополам, смазываем оливковым маслом, посыпаем розмарином и запекаем до полуготовности в духовке, разогретой до 180 ºС, 20–30 минут. Достаем, вырезаем сердцевину.

2. В чаше блендера измельчаем творог, брынзу, помидоры, чеснок, петрушку (по вкусу), сердцевины баклажанов, перец и орехи. Добавляем столовую ложку оливкового масла и тщательно перемешиваем.

3. Выкладываем в половинки баклажанов начинку с горкой и запекаем еще 20–25 минут. При подаче можно украсить веточками петрушки или грецкими орехами.

Приятного аппетита!