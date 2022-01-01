Новые материалы от 07 марта

Баклажаны, фаршированные брынзой и творогом

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.  
  • Творог — 200 г
  •  Брынза — 150 г 
  • Грецкие орехи — 1 горсть
  •  Помидоры — 2 шт. 
  • Сладкий болгарский перец — 1 шт.  
  • Чеснок — 1–2 зубчика  
  • Оливковое масло — 2 ст. л.  
  • Розмарин — по вкусу 
  • Петрушка — по вкусу

Приготовление: 

1. Баклажаны разрезаем пополам, смазываем оливковым маслом, посыпаем розмарином и запекаем до полуготовности в духовке, разогретой до 180 ºС, 20–30 минут. Достаем, вырезаем сердцевину.  

2. В чаше блендера измельчаем творог, брынзу, помидоры, чеснок, петрушку (по вкусу), сердцевины баклажанов, перец и орехи. Добавляем столовую ложку оливкового масла и тщательно перемешиваем.  

3. Выкладываем в половинки баклажанов начинку с горкой и запекаем еще 20–25 минут. При подаче можно украсить веточками петрушки или грецкими орехами. 

Приятного аппетита!

Баклажаны, фаршированные брынзой и творогом
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