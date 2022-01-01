Новые материалы от 05 февраля

Куриные голени с кабачками в духовке

Ингредиенты:

  • Куриные голени – 6 -7 шт
  • Кабачки – 2 шт
  • Лук – 1 шт
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу

Приготовление: 

  1. Смешайте в мисочке майонез с приправами и специями. 
  2. Обмакните голени в массу, затем разложите их на противне или в форме, которые были предварительно смазаны маслом.
  3. Кабачки помойте, нарежьте кружочками.
  4. Нарежьте лук полукольцами, разложите поверх кабачков и курицы. 
  5. Посолите, поперчите – по вкусу.
  6. Запекайте в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Куриные голени с кабачками в духовке
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