Куриные голени с кабачками в духовке
Ингредиенты:
- Куриные голени – 6 -7 шт
- Кабачки – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Майонез – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Смешайте в мисочке майонез с приправами и специями.
- Обмакните голени в массу, затем разложите их на противне или в форме, которые были предварительно смазаны маслом.
- Кабачки помойте, нарежьте кружочками.
- Нарежьте лук полукольцами, разложите поверх кабачков и курицы.
- Посолите, поперчите – по вкусу.
- Запекайте в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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