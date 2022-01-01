Гуляш из говяжьего сердца

Ингредиенты:

Приготовление:

Сердце промойте, нарежьте небольшими кубиками.

Нарезанные кубики сердца посолите, поперчите, обваляйте в муке.

В сковороде разогрейте растительное масло.

На среднем огне обжарьте нашинкованный лук и нарезанную кружочками морковь.

К луку и моркови добавьте томатную пасту, прогрейте и переложите все содержимое сковороды в кастрюлю.

В той же сковороде до темного цвета на среднем огне обжарьте обваленные в муке кусочки говяжьего сердца, поперчите и посолите по вкусу.

Переложите в кастрюлю.Добавьте специи, мясной бульон или кипяченую воду, доведите до кипения, затем понизьте огонь до медленного и тушите в течение получаса.