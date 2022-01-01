Новые материалы от 05 февраля

Гуляш из говяжьего сердца

Ингредиенты:

  • Говяжье сердце – 500 гр
  • Мука – 2 ст.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Лук – 1 ст.л.
  • Морковь – 1 ст.л.
  • Мясной бульон – 1 стакан
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1 шт

Приготовление: 

  1. Сердце промойте, нарежьте небольшими кубиками.
  2. Нарезанные кубики сердца посолите, поперчите, обваляйте в муке.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло. 
  4. На среднем огне обжарьте нашинкованный лук и нарезанную кружочками морковь.
  5. К луку и моркови добавьте томатную пасту, прогрейте и переложите все содержимое сковороды в кастрюлю.
  6. В той же сковороде до темного цвета на среднем огне обжарьте обваленные в муке кусочки говяжьего сердца, поперчите и посолите по вкусу. 
  7. Переложите в кастрюлю.Добавьте специи, мясной бульон или кипяченую воду, доведите до кипения, затем понизьте огонь до медленного и тушите в течение получаса.
  8. Готовое блюдо украсьте рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

Гуляш из говяжьего сердца
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