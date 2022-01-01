Гуляш из говяжьего сердца
Ингредиенты:
- Говяжье сердце – 500 гр
- Мука – 2 ст.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Лук – 1 ст.л.
- Морковь – 1 ст.л.
- Мясной бульон – 1 стакан
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1 шт
Приготовление:
- Сердце промойте, нарежьте небольшими кубиками.
- Нарезанные кубики сердца посолите, поперчите, обваляйте в муке.
- В сковороде разогрейте растительное масло.
- На среднем огне обжарьте нашинкованный лук и нарезанную кружочками морковь.
- К луку и моркови добавьте томатную пасту, прогрейте и переложите все содержимое сковороды в кастрюлю.
- В той же сковороде до темного цвета на среднем огне обжарьте обваленные в муке кусочки говяжьего сердца, поперчите и посолите по вкусу.
- Переложите в кастрюлю.Добавьте специи, мясной бульон или кипяченую воду, доведите до кипения, затем понизьте огонь до медленного и тушите в течение получаса.
- Готовое блюдо украсьте рубленой зеленью.
Приятного аппетита!
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