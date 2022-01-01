Огуречный соус
Идеально подойдет для салата «Столичный», любых салатов с отварным мясом, картофелем, салатными листьями, огурцами, сыром и морепродуктами.
Ингредиенты:
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Мягкий сливочный сыр — 100 г
- Густая сметана — 2 ст. л.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Любая зелень — 1 пучок
Приготовление:
1. Огурец натереть на мелкой терке вместе с кожурой. Добавить измельченный чеснок, рубленую зелень, сметану и мягкий сыр. Тщательно перемешать до однородной массы.
2. Огуречный сок в этом соусе можно отжать по желанию, в зависимости от того, какой вам нужен соус – густой или более жидкий.
Приятного аппетита!
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