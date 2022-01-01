​Огуречный соус

Идеально подойдет для салата «Столичный», любых салатов с отварным мясом, картофелем, салатными листьями, огурцами, сыром и морепродуктами.

Ингредиенты:

Свежие огурцы — 2 шт.

Мягкий сливочный сыр — 100 г

Густая сметана — 2 ст. л.

Чеснок — 1-2 зубчика

Любая зелень — 1 пучок



Приготовление:

1. Огурец натереть на мелкой терке вместе с кожурой. Добавить измельченный чеснок, рубленую зелень, сметану и мягкий сыр. Тщательно перемешать до однородной массы.

2. Огуречный сок в этом соусе можно отжать по желанию, в зависимости от того, какой вам нужен соус – густой или более жидкий.

Приятного аппетита!