Сметанный соус
Отлично сочетается с оливье и салатами, в составе которых есть отварной картофель, свекла, морковь, зеленый горошек, копчености и колбасные изделия, мясо, грибы, птица и сыр.
Ингредиенты:
- Сметана — 100 г
- Горчица — 2 ч. л.
- Сок лайма или лимона — 1 ч. л.
- Крупное кислое зеленое яблоко — ½ шт.
- Корень сельдерея — ¼ шт.
- Укроп — 1 пучок
Приготовление:
1. Яблоко натрите на очень мелкой терке, слейте сок, сбрызните соком лимона, чтобы яблоко не потемнело.
2. Сельдерей натрите на очень мелкой терке или измельчите в блендере. Соедините все ингредиенты и перемешайте.
Приятного аппетита!
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