​Сметанный соус

Отлично сочетается с оливье и салатами, в составе которых есть отварной картофель, свекла, морковь, зеленый горошек, копчености и колбасные изделия, мясо, грибы, птица и сыр.



Ингредиенты:

Сметана — 100 г

Горчица — 2 ч. л.

Сок лайма или лимона — 1 ч. л.

Крупное кислое зеленое яблоко — ½ шт.

Корень сельдерея — ¼ шт.

Укроп — 1 пучок



Приготовление:

1. Яблоко натрите на очень мелкой терке, слейте сок, сбрызните соком лимона, чтобы яблоко не потемнело.

2. Сельдерей натрите на очень мелкой терке или измельчите в блендере. Соедините все ингредиенты и перемешайте.

Приятного аппетита!