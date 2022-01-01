Новые материалы от 04 февраля

​Сметанный соус

Отлично сочетается с оливье и салатами, в составе которых есть отварной картофель, свекла, морковь, зеленый горошек, копчености и колбасные изделия, мясо, грибы, птица и сыр.

Ингредиенты:

  • Сметана — 100 г 
  • Горчица — 2 ч. л. 
  • Сок лайма или лимона — 1 ч. л. 
  • Крупное кислое зеленое яблоко — ½ шт. 
  • Корень сельдерея — ¼ шт. 
  • Укроп — 1 пучок

Приготовление:

1. Яблоко натрите на очень мелкой терке, слейте сок, сбрызните соком лимона, чтобы яблоко не потемнело. 

2. Сельдерей натрите на очень мелкой терке или измельчите в блендере. Соедините все ингредиенты и перемешайте.

Приятного аппетита!

​Сметанный соус
Мне нравится 21
Загрузка...
Нет комментариев