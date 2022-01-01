Рыбные котлеты с овощами и сыром

Ингредиенты:

Приготовление:

Разделываем филе судака. Зачищаем филе от костей. Нарезаем филе на кусочки. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Очищаем морковь и лук. Мелко нарезаем лук.

Разогреваем казан с добавлением оливкового масла. Выкладываем лук. Натираем морковь на крупной терке. Уменьшаем огонь. Добавляем морковь. Выкладываем рыбу в кипящую воду. Накрываем крышкой.

Натираем сыр на крупной терке. Добавляем немного рыбного бульона в лук с морковью. Накрываем крышкой. Тушим на медленном огне.

Выкладываем рыбу и даем ей остыть. Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем протушенные овощи в миску с тертым сыром. Разминаем рыбу вилкой. Посолим рыбу и морковь с луком. Перекладываем рыбу в миску с сыром и овощами. Перемешиваем полученный фарш.