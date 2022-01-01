Рыбные котлеты с овощами и сыром
Ингредиенты:
- Филе судака – 500 гр.
- Оливковое масло – 50 мл.
- Сыр – 100 гр.
- Репчатый лук – 2 шт.
- Морковь 2 шт.
- Соль
Приготовление:
- Разделываем филе судака. Зачищаем филе от костей. Нарезаем филе на кусочки. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Очищаем морковь и лук. Мелко нарезаем лук.
- Разогреваем казан с добавлением оливкового масла. Выкладываем лук. Натираем морковь на крупной терке. Уменьшаем огонь. Добавляем морковь. Выкладываем рыбу в кипящую воду. Накрываем крышкой.
- Натираем сыр на крупной терке. Добавляем немного рыбного бульона в лук с морковью. Накрываем крышкой. Тушим на медленном огне.
- Выкладываем рыбу и даем ей остыть. Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем протушенные овощи в миску с тертым сыром. Разминаем рыбу вилкой. Посолим рыбу и морковь с луком. Перекладываем рыбу в миску с сыром и овощами. Перемешиваем полученный фарш.
- Стелим пергамент на противень. Формуем котлетки с помощью столовой ложки. Выкладываем на противень. Ставим в духовку на 5-10 минут при температуре 200 градусов. Выкладываем котлеты на тарелки.
Приятного аппетита!
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