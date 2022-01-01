Новые материалы от 04 февраля

Рыбные котлеты с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • Филе судака – 500 гр.
  • Оливковое масло – 50 мл.
  • Сыр – 100 гр.
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Соль

Приготовление: 

  1. Разделываем филе судака. Зачищаем филе от костей. Нарезаем филе на кусочки. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Очищаем морковь и лук. Мелко нарезаем лук.
  2. Разогреваем казан с добавлением оливкового масла. Выкладываем лук. Натираем морковь на крупной терке. Уменьшаем огонь. Добавляем морковь. Выкладываем рыбу в кипящую воду. Накрываем крышкой.
  3. Натираем сыр на крупной терке. Добавляем немного рыбного бульона в лук с морковью. Накрываем крышкой. Тушим на медленном огне.
  4. Выкладываем рыбу и даем ей остыть. Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем протушенные овощи в миску с тертым сыром. Разминаем рыбу вилкой. Посолим рыбу и морковь с луком. Перекладываем рыбу в миску с сыром и овощами. Перемешиваем полученный фарш.
  5. Стелим пергамент на противень. Формуем котлетки с помощью столовой ложки. Выкладываем на противень. Ставим в духовку на 5-10 минут при температуре 200 градусов. Выкладываем котлеты на тарелки.

Приятного аппетита!

Рыбные котлеты с овощами и сыром
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