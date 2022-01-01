​Омлет в духовке

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт.



Молоко — 300 мл

Соль — по вкусу

Масло сливочное — 10 г



Приготовление:

1. Яйца разбить в глубокую миску. Влить молоко в яйца, добавить соль по вкусу. Аккуратно размешать вилкой до однородной массы. Взбивать смесь не нужно.

2. Форму смазать сливочным маслом. Вылить смесь в форму, заполняя ее на 3/4.

3. Запекать в предварительно разогретой до 200 °С духовке 30-40 минут (в зависимости от особенностей духовки) до румяного верха. В процессе запекания дверцу не открывать.

Приятного аппетита!