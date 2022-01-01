Новые материалы от 30 января

​Омлет в духовке

Ингредиенты:

  • Яйца — 6 шт.
  • Молоко — 300 мл 
  • Соль — по вкусу 
  • Масло сливочное — 10 г

Приготовление:

1. Яйца разбить в глубокую миску. Влить молоко в яйца, добавить соль по вкусу. Аккуратно размешать вилкой до однородной массы. Взбивать смесь не нужно. 

2. Форму смазать сливочным маслом. Вылить смесь в форму, заполняя ее на 3/4. 

3. Запекать в предварительно разогретой до 200 °С духовке 30-40 минут (в зависимости от особенностей духовки) до румяного верха. В процессе запекания дверцу не открывать.

Приятного аппетита!

​Омлет в духовке
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