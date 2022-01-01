Омлет в духовке
Ингредиенты:
- Яйца — 6 шт.
- Молоко — 300 мл
- Соль — по вкусу
- Масло сливочное — 10 г
Приготовление:
1. Яйца разбить в глубокую миску. Влить молоко в яйца, добавить соль по вкусу. Аккуратно размешать вилкой до однородной массы. Взбивать смесь не нужно.
2. Форму смазать сливочным маслом. Вылить смесь в форму, заполняя ее на 3/4.
3. Запекать в предварительно разогретой до 200 °С духовке 30-40 минут (в зависимости от особенностей духовки) до румяного верха. В процессе запекания дверцу не открывать.
Приятного аппетита!
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