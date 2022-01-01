​Красная рыба под горчичной шубой с гарниром ⠀

Ингредиенты на 4–5 порций:

Филе красной рыбы — 1 кг



Дижонская горчица — 2–3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Перец чили — 1 шт.

Маленький пучок петрушки — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу



Для гарнира:

Картофель — 6–8 шт.

Сливочное масло — 200 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Веточки розмарина — 2–3 шт.

Чеснок — 1 головка

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу



Приготовление: ⠀

1. Мелко нарежьте петрушку, перец чили и смешайте со всеми ингредиентами.

2. Выложите рыбу на пергамент, смажьте маринадом, уберите в духовку, разогретую до 180 ºC, к картошке за 20 минут до ее готовности. Время приготовления зависит от размера и толщины вашего филе.

3. Сделайте глубокие надрезы, до половины, в картофелинах на расстоянии в 0,5 см. У чеснока срежьте верхнюю крышку.

4. Отварите картофель 10 минут, переложите в жаропрочную форму, поместите чеснок в центр.

5. Растопите масло, добавьте в него соль, перец, лимонный сок, листики розмарина и перемешайте.

6. Заливаем смесью картофель и отправляем в духовку, разогретую до 180ºC, на 1 час.

Приятного аппетита!