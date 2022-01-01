Новые материалы от 30 января

​Красная рыба под горчичной шубой с гарниром ⠀

Ингредиенты на 4–5 порций:

  • Филе красной рыбы — 1 кг
  • Дижонская горчица — 2–3 ст. л. 
  • Лимонный сок — 1 ст. л. 
  • Оливковое масло — 1 ст. л. 
  • Сахар — 1 ч. л. 
  • Чеснок — 3 зубчика 
  • Перец чили — 1 шт. 
  • Маленький пучок петрушки — 1 шт. 
  • Соль — по вкусу 
  • Перец — по вкусу

Для гарнира:

  • Картофель — 6–8 шт. 
  • Сливочное масло — 200 г 
  • Лимонный сок — 1 ст. л. 
  • Веточки розмарина — 2–3 шт. 
  • Чеснок — 1 головка
  • Соль — по вкусу 
  • Перец — по вкусу

Приготовление: ⠀ 

1. Мелко нарежьте петрушку, перец чили и смешайте со всеми ингредиентами. 

2. Выложите рыбу на пергамент, смажьте маринадом, уберите в духовку, разогретую до 180 ºC, к картошке за 20 минут до ее готовности. Время приготовления зависит от размера и толщины вашего филе. 

3. Сделайте глубокие надрезы, до половины, в картофелинах на расстоянии в 0,5 см. У чеснока срежьте верхнюю крышку. 

4. Отварите картофель 10 минут, переложите в жаропрочную форму, поместите чеснок в центр. 

5. Растопите масло, добавьте в него соль, перец, лимонный сок, листики розмарина и перемешайте. 

6. Заливаем смесью картофель и отправляем в духовку, разогретую до 180ºC, на 1 час.

Приятного аппетита!

​Красная рыба под горчичной шубой с гарниром ⠀
​Красная рыба под горчичной шубой с гарниром ⠀
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