Красная рыба под горчичной шубой с гарниром ⠀
Ингредиенты на 4–5 порций:
- Филе красной рыбы — 1 кг
- Дижонская горчица — 2–3 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Перец чили — 1 шт.
- Маленький пучок петрушки — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Для гарнира:
- Картофель — 6–8 шт.
- Сливочное масло — 200 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Веточки розмарина — 2–3 шт.
- Чеснок — 1 головка
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление: ⠀
1. Мелко нарежьте петрушку, перец чили и смешайте со всеми ингредиентами.
2. Выложите рыбу на пергамент, смажьте маринадом, уберите в духовку, разогретую до 180 ºC, к картошке за 20 минут до ее готовности. Время приготовления зависит от размера и толщины вашего филе.
3. Сделайте глубокие надрезы, до половины, в картофелинах на расстоянии в 0,5 см. У чеснока срежьте верхнюю крышку.
4. Отварите картофель 10 минут, переложите в жаропрочную форму, поместите чеснок в центр.
5. Растопите масло, добавьте в него соль, перец, лимонный сок, листики розмарина и перемешайте.
6. Заливаем смесью картофель и отправляем в духовку, разогретую до 180ºC, на 1 час.
Приятного аппетита!
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