Мясо с овощами в горшочках
Ингредиенты:
- Свинина (лопатка) — 400 г
- Картофель — 850 г
- Лук — 1 шт.
- Помидоры — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Масло подсолнечное — 7 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чеснок — по вкусу
- Укроп — 1 пучок
Приготовление:
1. Помыть и нарезать мясо кубиками. Обжарить мясо до полуготовности (примерно 20 мин.) на подсолнечном масле, в конце жарки добавить соль, перец и специи по вкусу. Выложить мясо на дно горшочков.
2. Нарезать картофель кубиками и обжарить до золотистой корочки (примерно 5 минут) на подсолнечном масле, немного посолить (2 щепотки). Выложить картофель в горшочки вторым слоем.
3. Нарезать лук кубиками и жарить на подсолнечном масле 3-4 минуты. Натереть морковь на крупной терке, добавить к луку и жарить 3-4 минуты. Нарезать болгарский перец кубиками, добавить к луку и моркови и жарить 5 минут. Нарезать помидор кубиками, добавить к овощам и жарить 5-6 минут.
4. Выложить обжаренные овощи в горшочки третьим слоем. По желанию добавить лавровый лист, специи.
5. Залить водой или мясным бульоном (жидкость должна быть чуть выше овощей). Посолить. Закрыть крышкой, поставить в духовку при 180 °С на 45 минут (или до готовности картофеля).
6. При подаче посыпать свежей зеленью и небольшим количеством чеснока.
Приятного аппетита!