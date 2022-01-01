​Мясо с овощами в горшочках

Ингредиенты:

Свинина (лопатка) — 400 г



Картофель — 850 г

Лук — 1 шт.

Помидоры — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Масло подсолнечное — 7 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Чеснок — по вкусу

Укроп — 1 пучок



Приготовление:

1. Помыть и нарезать мясо кубиками. Обжарить мясо до полуготовности (примерно 20 мин.) на подсолнечном масле, в конце жарки добавить соль, перец и специи по вкусу. Выложить мясо на дно горшочков.

2. Нарезать картофель кубиками и обжарить до золотистой корочки (примерно 5 минут) на подсолнечном масле, немного посолить (2 щепотки). Выложить картофель в горшочки вторым слоем.

3. Нарезать лук кубиками и жарить на подсолнечном масле 3-4 минуты. Натереть морковь на крупной терке, добавить к луку и жарить 3-4 минуты. Нарезать болгарский перец кубиками, добавить к луку и моркови и жарить 5 минут. Нарезать помидор кубиками, добавить к овощам и жарить 5-6 минут.

4. Выложить обжаренные овощи в горшочки третьим слоем. По желанию добавить лавровый лист, специи.

5. Залить водой или мясным бульоном (жидкость должна быть чуть выше овощей). Посолить. Закрыть крышкой, поставить в духовку при 180 °С на 45 минут (или до готовности картофеля).

6. При подаче посыпать свежей зеленью и небольшим количеством чеснока.

Приятного аппетита!