Новые материалы от 30 января

​Мясо с овощами в горшочках

Ингредиенты:

  • Свинина (лопатка) — 400 г
  • Картофель — 850 г 
  • Лук — 1 шт. 
  • Помидоры — 1 шт. 
  • Перец болгарский — 1 шт. 
  • Морковь — 1 шт. 
  • Масло подсолнечное — 7 ст. л. 
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу 
  • Лавровый лист — 1 шт. 
  • Чеснок — по вкусу 
  • Укроп — 1 пучок

Приготовление:

1. Помыть и нарезать мясо кубиками. Обжарить мясо до полуготовности (примерно 20 мин.) на подсолнечном масле, в конце жарки добавить соль, перец и специи по вкусу. Выложить мясо на дно горшочков. 

2. Нарезать картофель кубиками и обжарить до золотистой корочки (примерно 5 минут) на подсолнечном масле, немного посолить (2 щепотки). Выложить картофель в горшочки вторым слоем. 

3. Нарезать лук кубиками и жарить на подсолнечном масле 3-4 минуты. Натереть морковь на крупной терке, добавить к луку и жарить 3-4 минуты. Нарезать болгарский перец кубиками, добавить к луку и моркови и жарить 5 минут. Нарезать помидор кубиками, добавить к овощам и жарить 5-6 минут. 

4. Выложить обжаренные овощи в горшочки третьим слоем. По желанию добавить лавровый лист, специи. 

5. Залить водой или мясным бульоном (жидкость должна быть чуть выше овощей). Посолить. Закрыть крышкой, поставить в духовку при 180 °С на 45 минут (или до готовности картофеля). 

6. При подаче посыпать свежей зеленью и небольшим количеством чеснока.

Приятного аппетита!

​Мясо с овощами в горшочках
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