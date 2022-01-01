Куриные котлеты с творогом получаются невероятно сочными, а простота их приготовления является дополнительным бонусом. Таким образом, котлеты могут стать одним из самых популярных блюд в повседневном меню. Если взять готовый фарш, на приготовление котлет может уйти буквально полчаса. Подойдет как обезжиренный филейный продукт, так и более жирный – здесь нужно ориентироваться на собственные предпочтения.

Ингредиенты:

Творог — 150 г.

Фарш филейный — 300 г.

Луковица — 1 шт.

Масло для жарки — 3 ст. л.

Соль — 3 щепотки.

Специи — 3 щепотки.

Куриное яйцо — 1 шт.



Приготовление:

1. Для приготовления котлетного фарша с творогом удобно использовать блендер с чашей. Отправьте в нее свежий зернистый творог.

2. В чашу вбейте свежее куриное яйцо. Можно заменить их на перепелиные в количестве 4-5 штук.

3. Очищенную от шелухи луковицу разрежьте на 3-4 части и отправьте в чашу.

4. Блендер плотно закройте крышкой и на высокой скорости измельчайте находящиеся в нем продукты в течение двух минут.

5. Однородную творожную массу с яйцом и луком переложите в миску с филейным (или более жирным куриным фаршем).

6. Подсолите фарш по вкусу и добавьте специи – идеально подойдет смесь специй для котлет, молотый черный перец, молотый кориандр.

7. Вымешивайте фарш большой ложкой, пока он не станет полностью однородным.

8. На раскаленном рафинированном масле обжаривайте котлеты на слабом огне по 4 минуты. Кстати, лепить их лучше мокрыми руками.

9. Лопаткой переверните котлеты на другую сторону и жарьте еще минуты 3. Сковороду можно прикрыть крышкой. Максимально сочные котлеты именно в горячем виде, поэтому подавать их лучше сразу – с овощной нарезкой, салатом, гарниром.

Приятного аппетита!