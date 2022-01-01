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Салат «Бахор» с колбасой

Готовить салаты с колбасой – одно удовольствие. По времени – это занимает несколько минут, плюс ко всему купить ее в магазине вообще не проблема. Вкусная колбаса – залог вашего успеха. Качественный и недешевый продукт можно добавлять в любые блюда, закуски и в том числе салаты. Для сегодняшнего рецепта понадобится варёнка. 

Приготовьте вкусный и необычный салат «Бахор» с колбасой. Несмотря на то, что рецепт очень простой, все компоненты нарезаются и смешиваются с майонезом, важный момент – это сочетание ингредиентов. Помимо колбасы возьмите свежие огурцы, помидоры, лук, чеснок, сыр и яйца. Острые лук и чеснок придадут блюду пикантность, а сыр и яйца сделают салат более сытным. Салат «Бахор» не останется незамеченным на вашем столе. 

Ингредиенты: 

  • Колбаса вареная – 150 г. 
  • Огурцы – 100 г. 
  • Помидоры – 100 г. 
  • Лук репчатый – 50 г. 
  • Яйца куриные – 1 шт. 
  • Сыр твердый – 70 г. 
  • Чеснок – 1 зубчик. 
  • Майонез – 100 г. 
  • Укроп – по вкусу. 
  • Соль, перец – по вкусу. 

Приготовление: 

1. Вареную колбасу почистить от упаковки и нарезать соломкой для салата. 

2. Следом нарезать полосками свежие огурцы и помидоры. Овощи сложить в чашу с колбасой. 

3. Нарезать полукольцами репчатый лук. Сварить куриное яйцо вкрутую, остудить. Почистить и нарезать полосками для салата. Добавить эти ингредиенты в чашу. 

4. Натереть в салат твердый сыр. Для этого подойдет как крупная, так и мелкая терка. На ваш вкус. 

5. Также в салат выдавить чеснок. Чеснок можно выдавить через чесночницу или натереть на мелкой терке. 

6. Заправить салат майонезом и перемешать несколько раз. Посолить и поперчить, попробовать на вкус. 

7. Если всего хватает, можно выкладывать салат в порционную посуду и подавать к столу, присыпав мелко рубленным укропом. 

Приятного аппетита!

Салат «Бахор» с колбасой
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