Салат «Бахор» с колбасой
Готовить салаты с колбасой – одно удовольствие. По времени – это занимает несколько минут, плюс ко всему купить ее в магазине вообще не проблема. Вкусная колбаса – залог вашего успеха. Качественный и недешевый продукт можно добавлять в любые блюда, закуски и в том числе салаты. Для сегодняшнего рецепта понадобится варёнка.
Приготовьте вкусный и необычный салат «Бахор» с колбасой. Несмотря на то, что рецепт очень простой, все компоненты нарезаются и смешиваются с майонезом, важный момент – это сочетание ингредиентов. Помимо колбасы возьмите свежие огурцы, помидоры, лук, чеснок, сыр и яйца. Острые лук и чеснок придадут блюду пикантность, а сыр и яйца сделают салат более сытным. Салат «Бахор» не останется незамеченным на вашем столе.
Ингредиенты:
- Колбаса вареная – 150 г.
- Огурцы – 100 г.
- Помидоры – 100 г.
- Лук репчатый – 50 г.
- Яйца куриные – 1 шт.
- Сыр твердый – 70 г.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Майонез – 100 г.
- Укроп – по вкусу.
- Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
1. Вареную колбасу почистить от упаковки и нарезать соломкой для салата.
2. Следом нарезать полосками свежие огурцы и помидоры. Овощи сложить в чашу с колбасой.
3. Нарезать полукольцами репчатый лук. Сварить куриное яйцо вкрутую, остудить. Почистить и нарезать полосками для салата. Добавить эти ингредиенты в чашу.
4. Натереть в салат твердый сыр. Для этого подойдет как крупная, так и мелкая терка. На ваш вкус.
5. Также в салат выдавить чеснок. Чеснок можно выдавить через чесночницу или натереть на мелкой терке.
6. Заправить салат майонезом и перемешать несколько раз. Посолить и поперчить, попробовать на вкус.
7. Если всего хватает, можно выкладывать салат в порционную посуду и подавать к столу, присыпав мелко рубленным укропом.
Приятного аппетита!