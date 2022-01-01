Готовить салаты с колбасой – одно удовольствие. По времени – это занимает несколько минут, плюс ко всему купить ее в магазине вообще не проблема. Вкусная колбаса – залог вашего успеха. Качественный и недешевый продукт можно добавлять в любые блюда, закуски и в том числе салаты. Для сегодняшнего рецепта понадобится варёнка.

Приготовьте вкусный и необычный салат «Бахор» с колбасой. Несмотря на то, что рецепт очень простой, все компоненты нарезаются и смешиваются с майонезом, важный момент – это сочетание ингредиентов. Помимо колбасы возьмите свежие огурцы, помидоры, лук, чеснок, сыр и яйца. Острые лук и чеснок придадут блюду пикантность, а сыр и яйца сделают салат более сытным. Салат «Бахор» не останется незамеченным на вашем столе.

Ингредиенты:

Колбаса вареная – 150 г.

Огурцы – 100 г.

Помидоры – 100 г.

Лук репчатый – 50 г.

Яйца куриные – 1 шт.

Сыр твердый – 70 г.

Чеснок – 1 зубчик.

Майонез – 100 г.

Укроп – по вкусу.

Соль, перец – по вкусу.



Приготовление:

1. Вареную колбасу почистить от упаковки и нарезать соломкой для салата.

2. Следом нарезать полосками свежие огурцы и помидоры. Овощи сложить в чашу с колбасой.

3. Нарезать полукольцами репчатый лук. Сварить куриное яйцо вкрутую, остудить. Почистить и нарезать полосками для салата. Добавить эти ингредиенты в чашу.

4. Натереть в салат твердый сыр. Для этого подойдет как крупная, так и мелкая терка. На ваш вкус.

5. Также в салат выдавить чеснок. Чеснок можно выдавить через чесночницу или натереть на мелкой терке.

6. Заправить салат майонезом и перемешать несколько раз. Посолить и поперчить, попробовать на вкус.

7. Если всего хватает, можно выкладывать салат в порционную посуду и подавать к столу, присыпав мелко рубленным укропом.

Приятного аппетита!