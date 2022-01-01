Хек с овощами в томате – классическое блюдо, которое идеально подойдет как для общего стола, так и для детского. Хотя, отдавать порцию рыбы совсем маленьким детям все же не стоит, ведь в хеке хоть и очень мало, но присутствуют косточки.

В остальном, рыба получается очень нежной и сочной, с легкостью отстает от костей. По желанию можно влить в сотейник во время тушения чуть больше воды (или бульона), чтобы получить больше вкусной ароматной подливы.

Ингредиенты:

Молочный хек — 350 г.

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Рафинированное масло — 2 ст. л.

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Специи — 1/5 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.



Приготовление:

1. Если рыба была заморожена – разморозьте ее при комнатной температуре. Проверьте наличие чешуи на тушках – возможно, хека нужно почистить. На молочном хеке чешуя если и есть, она очень мелкая – легко ее удалить обычным ножом, держа рыбу под струей проточной воды. Тогда чешуйки не разлетятся.

2. Нарежьте тушки рыбы на небольшие кусочки.

3. В блюдце насыпьте пшеничную муку. Обваляйте каждый кусочек рыбы со всех сторон. Благодаря этому моменту подлива получится более густой.

4. В сотейник или на сковороду налейте масло для жарки. Отправьте жариться кусочки рыбы. Сразу же можно их подсолить.

5. Через пару минут переверните румяные кусочки рыбы на другую сторону. Жарьте еще минуты 3.

6. Подготовьте овощи – очистите и помойте морковь и лук. Затем измельчите их произвольно.

7. Отправьте овощи в сотейник, все перемешайте и обжаривайте еще минуты 3.

8. Влейте в сотейник стакан воды или бульона, бросьте лавровый лист, можно перец горошком, добавьте специи. Все перемешайте и при закрытой крышке и слабом огне тушите рыбу минут 15-20.

9. Следите за количеством жидкости. Готовую рыбу можно подавать сразу же – с гарниром или салатом.

Приятного аппетита!