Ленивые оладьи на кефире с луком и яйцом получаются вкусными, сытными и довольно пышными.

Для их приготовления используются доступные ингредиенты. Подать их можно со сметаной, чаем или же стаканом молока. При покупке кефира можно отдать предпочтение молочному напитку с любым процентом жирности. Для того, чтобы блюдо вышло пышным по виду, в тесто обязательно нужно добавить соду и не гасить ее уксусом.

В качестве начинки можно использовать вареное куриное яйцо и зеленый лук. Именно благодаря этим продуктам оладьи получаются необычными по вкусу. Если есть желание побаловать домочадцев или удивить гостей, тогда стоит обязательно взять данный рецепт на заметку.

Ингредиенты:

Яйцо сырое – 1 шт.

Яйцо вареное — 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сода – ½ ч. л.

Кефир – 1 ст.

Мука – 1-1,5 ст.

Зеленый лук – по вкусу.

Масло растительное – 20 мл.



Приготовление:

1. Куриное яйцо вбейте в миску. К нему сразу же добавьте соль.

2. Затем влейте кефир. Данный ингредиент можно заменить сметаной.

3. Добавьте соду. Если сода закончилась, тогда можно ее заменить разрыхлителем. Его нужно добавить в два раза больше, чем соды, и он должен быть отменного качества.

4. Хорошо все перемешайте. Добавьте муку, которую просейте через сито.

5. Снова перемешайте тесто.

6. Вареное куриное яйцо очистите, нарежьте его кубиками. Зеленый лук вымойте, нарежьте его.

7. В тесто выложите нарезанные продукты. Перемешайте его.

8. На сковороде разогрейте масло. Ложкой выложите тесто.

9. Жарьте оладьи обязательно на умеренном огне. Переверните их на другую сторону тогда, когда первая приобретет красивый и золотистый цвет.

10. Выложите готовые оладьи сначала на бумажное полотенце. Минуты через три переложите их на блюдо и подайте к столу.

Приятного аппетита!