Салат «Витаминка» из свежих овощей

Салат «Витаминка» — это не только очень вкусный, но еще и довольно полезный салат, который готовится полностью из свежих овощей.

Капуста, морковь, помидор – это те овощи, которые являются основными. Заправляется салат уксусом. Допускается еще добавить и масло растительное или оливковое. Капусту можно использовать как белокочанную, так и пекинскую. Уксус может быть яблочным или же обычным 9%.

Для того, чтобы салат «Витаминка» хорошо пропитался, ему следует дать постоять минимум 1-1,5 часа. За это время все овощи пустят сок, а сам же салат хорошо пропитается. Сочетается он отлично с любыми мясными блюдами или гарнирами, да и просто в качестве легкого перекуса он незаменим.

Ингредиенты:

Капуста – 350 г.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Соль – 3 г.

Уксус яблочный – 1 ст. л.

Сахар – 3 г.

Укроп – по вкусу.



Приготовление:

1. С капусты снимите верхние листики, остальную часть мелко нашинкуйте. Если вы используйте пекинскую капусту, тогда очень хорошо ее вымойте, вырежьте жесткую серединку, зеленую часть нарежьте.

2. Очистите морковь, натрите ее на обычной крупной терке или же используйте терку для моркови по-корейски.

3. Вымойте помидор и нарежьте его дольками.

4. Все подготовленные овощи сложите в большую миску.

5. Добавьте к ним нарезанный мелко укроп или любую другую зелень. Подойдет петрушка, зеленый лук и даже листья салата.

6. Затем добавьте соль и сахар. Количество данных ингредиентов регулируйте согласно вашим вкусовым предпочтениям.

7. Влейте яблочный или обычный уксус. Если вы используете обычный 9% уксус, тогда добавляйте его в два раза меньше, нежели яблочного.

8. Очень хорошо перемешайте салат ложкой. Оставьте его на 1-1,5 часа. Сверху накройте миску какой-то крышкой.

9. Теперь выложите салат «Витаминка» в красивую пиалу и подайте его к столу.

Приятного аппетита!