Новые материалы от 29 января

Блины на молоке с сыром

Отличные блины на молоке с сыром можно приготовить буквально за полчаса, а за основу можно взять свой излюбленный и проверенный способ их приготовления. Чаще всего используется обычная пшеничная мука, высшего или первого сорта. 

В качестве эксперимента можно использовать овсяную, цельнозерновую или кукурузную муку. Также можно добавлять небольшое количество из перечисленных видов муки к основной пшеничной. 

Ингредиенты: 

  • Пшеничная мука — 160 г. 
  • Сахар — 45 г. 
  • Молоко — 450 мл. 
  • Куриное яйцо — 2 шт. 
  • Растительное масло — 45 мл. 
  • Твердый сыр — 85 г. 

Приготовление: 

1. Соединять ингредиенты можно в произвольном порядке. К примеру, сначала с помощью сита просейте муку прямо в миску или в кастрюлю. 

2. В горке муки сделайте углубление и вбейте туда пару свежих куриных яиц. 

3. Теперь добавьте сахар-песок. Если любите более сладкие блины, увеличьте количество подсластителя. Даже в сырных блинах сахар будет уместен. 

4. Небольшими порциями начните вливать в миску молоко и попутно замешивайте блинное тесто венчиком. 

5. Влейте весь объем молока и размешивайте тесто, пока не исчезнет последний комочек муки. Затем добавьте пару ложек растительного масла с нейтральным вкусом. 

6. Сорт твердого сыра особого значения не имеет. Натрите его на крупной либо мелкой терке, отправьте в миску и перемешайте венчиком. 

7. Для жарки первого блина поверхность сковороды лучше смазать маслом. Затем вылейте небольшое количество теста на сковороду. С одной стороны блинчик нужно печь пару минут, сделав малый огонь. 

8. С другой стороны пеките блин еще минуту, после чего снимите его со сковороды и жарьте следующий блин. Подавайте блюдо со сметаной и свежей зеленью. 

Приятного аппетита!

Блины на молоке с сыром
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