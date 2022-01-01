Отличные блины на молоке с сыром можно приготовить буквально за полчаса, а за основу можно взять свой излюбленный и проверенный способ их приготовления. Чаще всего используется обычная пшеничная мука, высшего или первого сорта.

В качестве эксперимента можно использовать овсяную, цельнозерновую или кукурузную муку. Также можно добавлять небольшое количество из перечисленных видов муки к основной пшеничной.

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 160 г.

Сахар — 45 г.

Молоко — 450 мл.

Куриное яйцо — 2 шт.

Растительное масло — 45 мл.

Твердый сыр — 85 г.



Приготовление:

1. Соединять ингредиенты можно в произвольном порядке. К примеру, сначала с помощью сита просейте муку прямо в миску или в кастрюлю.

2. В горке муки сделайте углубление и вбейте туда пару свежих куриных яиц.

3. Теперь добавьте сахар-песок. Если любите более сладкие блины, увеличьте количество подсластителя. Даже в сырных блинах сахар будет уместен.

4. Небольшими порциями начните вливать в миску молоко и попутно замешивайте блинное тесто венчиком.

5. Влейте весь объем молока и размешивайте тесто, пока не исчезнет последний комочек муки. Затем добавьте пару ложек растительного масла с нейтральным вкусом.

6. Сорт твердого сыра особого значения не имеет. Натрите его на крупной либо мелкой терке, отправьте в миску и перемешайте венчиком.

7. Для жарки первого блина поверхность сковороды лучше смазать маслом. Затем вылейте небольшое количество теста на сковороду. С одной стороны блинчик нужно печь пару минут, сделав малый огонь.

8. С другой стороны пеките блин еще минуту, после чего снимите его со сковороды и жарьте следующий блин. Подавайте блюдо со сметаной и свежей зеленью.

Приятного аппетита!