Блины на молоке с сыром
Отличные блины на молоке с сыром можно приготовить буквально за полчаса, а за основу можно взять свой излюбленный и проверенный способ их приготовления. Чаще всего используется обычная пшеничная мука, высшего или первого сорта.
В качестве эксперимента можно использовать овсяную, цельнозерновую или кукурузную муку. Также можно добавлять небольшое количество из перечисленных видов муки к основной пшеничной.
Ингредиенты:
- Пшеничная мука — 160 г.
- Сахар — 45 г.
- Молоко — 450 мл.
- Куриное яйцо — 2 шт.
- Растительное масло — 45 мл.
- Твердый сыр — 85 г.
Приготовление:
1. Соединять ингредиенты можно в произвольном порядке. К примеру, сначала с помощью сита просейте муку прямо в миску или в кастрюлю.
2. В горке муки сделайте углубление и вбейте туда пару свежих куриных яиц.
3. Теперь добавьте сахар-песок. Если любите более сладкие блины, увеличьте количество подсластителя. Даже в сырных блинах сахар будет уместен.
4. Небольшими порциями начните вливать в миску молоко и попутно замешивайте блинное тесто венчиком.
5. Влейте весь объем молока и размешивайте тесто, пока не исчезнет последний комочек муки. Затем добавьте пару ложек растительного масла с нейтральным вкусом.
6. Сорт твердого сыра особого значения не имеет. Натрите его на крупной либо мелкой терке, отправьте в миску и перемешайте венчиком.
7. Для жарки первого блина поверхность сковороды лучше смазать маслом. Затем вылейте небольшое количество теста на сковороду. С одной стороны блинчик нужно печь пару минут, сделав малый огонь.
8. С другой стороны пеките блин еще минуту, после чего снимите его со сковороды и жарьте следующий блин. Подавайте блюдо со сметаной и свежей зеленью.
Приятного аппетита!