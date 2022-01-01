Бельгийские вафли с сыром получаются очень сытными и вкусными.

Готовятся они в специальной электровафельнице, однако, если есть силиконовая формочка нужной формы, тогда можно их выпечь в духовке. Подать готовые вафли можно просто так или же со сметаной. Также они отлично сочетаются с любыми горячими напитками или же молоком.

Для приготовления бельгийских вафель используются простые ингредиенты. Твердый сыр нужно взять обязательно качественный, иначе он не расплавится, и вафли выйдут не очень вкусными.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 0,5 ст.

Мука – 1 ст.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1 ст. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Твердый сыр – 30 г.



Приготовление:

1. В пластиковую миску вбейте куриное яйцо, влейте к нему сразу же кефир. Кстати, если кефира нет, тогда его смело можно заменить кислым молоком. Также подойдет сметана с любым процентом жирности.

2. Добавьте соль.

3. Добавьте соду. Можно использовать вместо нее разрыхлитель.

4. Добавьте сахар. Количество сахара можете уменьшить втрое, если планируете, чтобы вафли вышли не сладкими.

5. Все очень хорошо перемешайте. Можно использовать ложку, венчик или же миксер для перемешивания. Затем добавьте муку.

6. Теперь сразу же натрите твердый сыр.

7. Очень хорошо перемешайте массу. Если масса выйдет слишком густой, тогда влейте еще немного кефира. Разогрейте электровафельницу. Смажьте ее немного маслом растительным или сливочным. Удобнее всего данную процедуру проделывать силиконовой кисточкой. Налейте большой ложкой тесто в вафельницу и разровняйте его.

8. Жарьте вафли в течение 1-2 минут, время приготовления зависит от мощности конкретной электровафельницы. 9. Выложите готовые бельгийские вафли на блюдо и подайте их к столу.

Приятного аппетита!