Заварной крем по ГОСТу
Ингредиенты:
- Молоко — 250 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Масло сливочное — 50 г
- Мука — 1 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
Приготовление:
1. Влейте молоко в ковш. Вбейте яйцо. Добавьте сахар и добавьте муку. Все хорошо перемешайте.
2. Заварите крем до густого состояния на умеренном огне.
3. Миксером в миске взбейте сливочное масло.
4. Добавьте постепенно к нему остывший крем. Миксером постоянно взбивайте крем.
5. Когда крем станет однородным и гладким по консистенции, отключите миксер.
Приятного аппетита!
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