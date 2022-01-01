​Заварной крем по ГОСТу

Ингредиенты:

Молоко — 250 мл



Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 50 г

Мука — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.



Приготовление:

1. Влейте молоко в ковш. Вбейте яйцо. Добавьте сахар и добавьте муку. Все хорошо перемешайте.

2. Заварите крем до густого состояния на умеренном огне.

3. Миксером в миске взбейте сливочное масло.

4. Добавьте постепенно к нему остывший крем. Миксером постоянно взбивайте крем.

5. Когда крем станет однородным и гладким по консистенции, отключите миксер.

Приятного аппетита!