Новые материалы от 29 января

​Заварной крем по ГОСТу

Ингредиенты:

  • Молоко — 250 мл
  • Яйцо — 1 шт. 
  • Масло сливочное — 50 г 
  • Мука — 1 ст. л. 
  • Сахар — 2 ст. л.

Приготовление:

1. Влейте молоко в ковш. Вбейте яйцо. Добавьте сахар и добавьте муку. Все хорошо перемешайте. 

2. Заварите крем до густого состояния на умеренном огне. 

3. Миксером в миске взбейте сливочное масло. 

4. Добавьте постепенно к нему остывший крем. Миксером постоянно взбивайте крем. 

5. Когда крем станет однородным и гладким по консистенции, отключите миксер.

Приятного аппетита!

​Заварной крем по ГОСТу
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