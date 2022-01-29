Мясо по-купечески
Ингредиенты:
- Свинина (лопатка) — 500 г
- Сыр —150 г
- Грибы — 100 г
- Помидоры — 2 шт.
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Прованские травы — по вкусу
Приготовление:
1. Мясо вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать поперек волокон на порционные куски толщиной приблизительно 1,5 см. Нарезанные куски мяса накрыть пищевой пленкой и слегка отбить молоточком. Натереть солью, перцем, прованскими травами и оставить мариноваться. Затем выложить мясо на предварительно смазанный растительным маслом противень.
2. Помидоры вымыть, нарезать кружочками и выложить на мясо. По желанию посолить. Сыр натереть на крупной терке и выложить часть (1/3) на помидоры. Грибы почистить, нарезать и выложить на сыр. По желанию посолить.
3. Выложить оставшийся сыр на грибы. Сверху полить майонезом. Поставить в предварительно разогретую до 180 °С духовку и запекать 40 мин. (в зависимости от особенности духовки).
Приятного аппетита!
Ну да, у всех купцов была пищевая пленка, молоток для мяса, бумажные полотенца и прованские травы и майонез. А русские печи все подряд были с термометрами, а то как же купцы или их кухарки узнают, 180 градусов там или нет… Ой, бред бредовый...