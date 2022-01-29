​Мясо по-купечески

Ингредиенты:

Свинина (лопатка) — 500 г



Сыр —150 г

Грибы — 100 г

Помидоры — 2 шт.

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Прованские травы — по вкусу



Приготовление:

1. Мясо вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать поперек волокон на порционные куски толщиной приблизительно 1,5 см. Нарезанные куски мяса накрыть пищевой пленкой и слегка отбить молоточком. Натереть солью, перцем, прованскими травами и оставить мариноваться. Затем выложить мясо на предварительно смазанный растительным маслом противень.

2. Помидоры вымыть, нарезать кружочками и выложить на мясо. По желанию посолить. Сыр натереть на крупной терке и выложить часть (1/3) на помидоры. Грибы почистить, нарезать и выложить на сыр. По желанию посолить.

3. Выложить оставшийся сыр на грибы. Сверху полить майонезом. Поставить в предварительно разогретую до 180 °С духовку и запекать 40 мин. (в зависимости от особенности духовки).

Приятного аппетита!