Новые материалы от 29 января

​Мясо по-купечески

Ингредиенты:

  • Свинина (лопатка) — 500 г
  • Сыр —150 г 
  • Грибы — 100 г 
  • Помидоры — 2 шт. 
  • Майонез — по вкусу 
  • Соль — по вкусу 
  • Перец — по вкусу 
  • Прованские травы — по вкусу

Приготовление:

1. Мясо вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать поперек волокон на порционные куски толщиной приблизительно 1,5 см. Нарезанные куски мяса накрыть пищевой пленкой и слегка отбить молоточком. Натереть солью, перцем, прованскими травами и оставить мариноваться. Затем выложить мясо на предварительно смазанный растительным маслом противень. 

2. Помидоры вымыть, нарезать кружочками и выложить на мясо. По желанию посолить. Сыр натереть на крупной терке и выложить часть (1/3) на помидоры. Грибы почистить, нарезать и выложить на сыр. По желанию посолить. 

3. Выложить оставшийся сыр на грибы. Сверху полить майонезом. Поставить в предварительно разогретую до 180 °С духовку и запекать 40 мин. (в зависимости от особенности духовки).

Приятного аппетита!

​Мясо по-купечески
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1 комментарий
Светлана
2022-01-29 17:58:59
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Ну да, у всех купцов была пищевая пленка, молоток для мяса, бумажные полотенца и прованские травы и майонез. А русские печи все подряд были с термометрами, а то как же купцы или их кухарки узнают, 180 градусов там или нет… Ой, бред бредовый...

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