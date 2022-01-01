​Итальянский пирог

Ингредиенты:

Для теста:

Желтки — 2 шт.

Сахарная пудра — 100 г

Цедра лимона — 1 ст. л.

Масло сливочное — 100 г

Мука — 200 г

Соль — 1 щепотка



Для крема:

Желтки — 4 шт.

Крахмал — 40 г

Сахар — 130 г

Молоко — 500 мл

Орехи кедровые — 100 г

Цедра лимона — 1 ст. л.



Приготовление:

1. Удобнее всего готовить тесто в кухонном комбайне. В чашу миксера всыпьте муку, добавьте охлажденное сливочное масло, желтки, лимонную цедру, щепотку соли и сахарную пудру. Измельчите все ингредиенты до состояния мокрой крошки.

2. Выложите содержимое миксера на стол и быстро соберите в плотный шар. Получившееся тесто оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.

3. Достаньте тесто из холодильника, отрежьте от него 2/3, раскатайте в пласт и выложите в круглую форму с низкими бортиками (форма 24 см в диаметре — идеальный вариант), предварительно смазав ее сливочным маслом и присыпав мукой. Наколите корж вилкой, а оставшееся тесто оберните пленкой и спрячьте в холодильник.

4. Поверх теста в форму уложите лист фольги или пекарской бумаги, заполните сухой фасолью или другим утяжелителем и отправьте в разогретую до 190 °С духовку на 15 минут. Готовый корж достаньте из духовки, уберите лист с фасолью и охладите.

5. Пока песочный корж остывает, приготовьте крем. В кастрюлю налейте молоко и добавьте цедру половины лимона (срезанную). Поставьте на огонь закипать. В отдельной посуде взбейте желтки с сахаром, добавьте крахмал и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

6. Из кастрюли с молоком извлеките цедру, 1 половник горячего молока добавьте в яичную смесь и аккуратно размешайте, чтобы яйца не свернулись. Влейте яичную смесь в кастрюлю с молоком и варите крем на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Готовый крем (без комочков!) переложите в миску, накройте пленкой и охладите.

7. В охлажденный крем добавьте кедровые орешки (1 ст. л. оставьте для украшения), перемешайте и распределите крем по песочному коржу. Остатки теста раскатайте в тонкий пласт, нарежьте полосочками и уложите поверх крема фигурной решеткой. Присыпьте оставшимися орешками.

8. Запекайте в разогретой до 180 °С духовке около 20 минут. Охладите и только потом достаньте из формы. Чтобы извлечение пирога из формы не превратилось в кошмар, можно перед выпеканием коржа застелить форму пергаментной бумагой, а после — извлечь десерт вместе с бумагой, потянув за края.

9. Отправьте пирог на 1-2 часа в холодильник и подавайте охлажденным, присыпав сахарной пудрой.

Приятного аппетита!