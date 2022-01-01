Новые материалы от 21 января

​Запеченный картофель с фаршем

Ингредиенты:

  • Картофель — 600 г
  • Фарш мясной — 350 г 
  • Перец — 1 шт.
  • Помидоры — 4 шт. 
  • Петрушка — 1 пучок 
  • Молоко — 1 стак.
  • Сметана — 4 ст. л. 
  • Сыр твердый — 100 г

Приготовление:

1. Нарезать картофель, посолить и поперчить.  

2. Добавить к фаршу перец, помидоры (3 шт.) и петрушку. Посолить и поперчить. 

3. Поместить в форму для запекания часть картофеля. Сверху выложить фарш с овощами. Выложить оставшийся картофель. 

4. Выложить сверху нарезанную помидорку. 

5. Сделать смесь из молока, сметаны и сыра. Влить смесь в форму. 

6. Закрыть форму фольгой и поместить в духовку на 45 минут. За 5-10 минут до готовности убрать фольгу, чтобы сыр подрумянился.

Приятного аппетита!

​Запеченный картофель с фаршем
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