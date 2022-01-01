Запеченный картофель с фаршем
Ингредиенты:
- Картофель — 600 г
- Фарш мясной — 350 г
- Перец — 1 шт.
- Помидоры — 4 шт.
- Петрушка — 1 пучок
- Молоко — 1 стак.
- Сметана — 4 ст. л.
- Сыр твердый — 100 г
Приготовление:
1. Нарезать картофель, посолить и поперчить.
2. Добавить к фаршу перец, помидоры (3 шт.) и петрушку. Посолить и поперчить.
3. Поместить в форму для запекания часть картофеля. Сверху выложить фарш с овощами. Выложить оставшийся картофель.
4. Выложить сверху нарезанную помидорку.
5. Сделать смесь из молока, сметаны и сыра. Влить смесь в форму.
6. Закрыть форму фольгой и поместить в духовку на 45 минут. За 5-10 минут до готовности убрать фольгу, чтобы сыр подрумянился.
Приятного аппетита!
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