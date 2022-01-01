​Запеченный картофель с фаршем

Ингредиенты:

Картофель — 600 г



Фарш мясной — 350 г

Перец — 1 шт.

Помидоры — 4 шт.

Петрушка — 1 пучок

Молоко — 1 стак.

Сметана — 4 ст. л.

Сыр твердый — 100 г



Приготовление:

1. Нарезать картофель, посолить и поперчить.

2. Добавить к фаршу перец, помидоры (3 шт.) и петрушку. Посолить и поперчить.

3. Поместить в форму для запекания часть картофеля. Сверху выложить фарш с овощами. Выложить оставшийся картофель.

4. Выложить сверху нарезанную помидорку.

5. Сделать смесь из молока, сметаны и сыра. Влить смесь в форму.

6. Закрыть форму фольгой и поместить в духовку на 45 минут. За 5-10 минут до готовности убрать фольгу, чтобы сыр подрумянился.

Приятного аппетита!