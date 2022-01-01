​Горбуша с медом и ананасом

Ингредиенты:



Филе горбуши — 2 шт.



Ананас кольцами — 250 г



Петрушка — 0,5 пучка



Горчица — 1 ч. л.



Сливочное масло — 80 г



Мёд — 1,5 ч. л.



Соль — по вкусу



Перец — по вкусу



Чеснок — 1 зубчик



Приготовление:

1. Приготовьте маринад. Растопите сливочное масло. Добавьте к нему мёд, хорошо размешайте. Далее измельченный чеснок и горчицу. Опять хорошо размешайте.

2. Измельчите петрушку и добавьте в маринад. Размешайте.

3. Возьмите фольгу. Отрежьте лист длиной 35 см. Кольца ананаса разрежьте пополам и выложите на лист фольги, чтобы половинки соприкасались между собой как можно больше.

4. На ананас выложите филе горбуши, предварительно сняв с кожи. Посолите и приправьте перцем по вкусу.

5. Края фольги загните вверх. Полейте филе горбуши маринадом.

6. Отрежьте лист фольги размером 20 см. Оберните верх горбуши. Переложите на противень или форму. Разогрейте духовку до 180 ºC. Поставьте запекаться рыбу на 20 минут. После выключите огонь и оставьте в духовке на 5 минут.

7. По истечении времени достаньте рыбу из духовки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!