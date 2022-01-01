​Салат с семгой и горчичной заправкой

Ингредиенты:



Семга (слабосоленая) — 70 г



Огурец — 1 шт.



Рис (отварной) или картофель кубиками — 2 ст. л.



Авокадо — 0,5 шт.



Сыр — 40 г



Икра красная — 2 ч. л. с горкой



Салат — 2 листика



Сметана — 2 ст. л.



Соевый соус — 1 ч. л.



Горчица — 0,5 ч. л.



Приготовление:

1. Красную рыбу порезать небольшими кусочками, выложить в стаканы или креманки.

2. Следующий слой — отварной остывший рис (можно заменить отварным картофелем, нарезанным кубиком).

3. Дальше — нарезанные кубиками огурец и авокадо.

4. Для соуса смешать жидкую сметану, соевый соус и горчицу (я беру не острую). Полить соусом салат.

5. Сверху посыпать тертым сыром, выложить листик салата или зелени, украсить красной икрой и подавать.

Приятного аппетита!