Новые материалы от 16 января

​Салат с семгой и горчичной заправкой

Ингредиенты:

  • Семга (слабосоленая) — 70 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Рис (отварной) или картофель кубиками — 2 ст. л.
  • Авокадо — 0,5 шт.
  • Сыр — 40 г
  • Икра красная — 2 ч. л. с горкой
  • Салат — 2 листика
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Горчица — 0,5 ч. л.

Приготовление:

1. Красную рыбу порезать небольшими кусочками, выложить в стаканы или креманки.
2. Следующий слой — отварной остывший рис (можно заменить отварным картофелем, нарезанным кубиком).
3. Дальше — нарезанные кубиками огурец и авокадо.
4. Для соуса смешать жидкую сметану, соевый соус и горчицу (я беру не острую). Полить соусом салат.
5. Сверху посыпать тертым сыром, выложить листик салата или зелени, украсить красной икрой и подавать.

Приятного аппетита!

​Салат с семгой и горчичной заправкой
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