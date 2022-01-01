Быстрая солянка
Ингредиенты:
- Вода — 2 л
- Картофель — 300 г
- Лук зеленый (для бульона) — 30 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 150 г
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Дольки лимона — 3 шт.
- Копченые колбаски — 3 шт.
- Копченый балык или грудинка — 150 г
- Соль — ½ ст. л.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Подсолнечное масло — 15 мл
- Сахар — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Маслины — по вкусу
- Зелень — по вкусу
Приготовление:
1. Очистить картофель, нарезать среднего размера кубиками. Морковку натереть на терке крупно. Лук нарезать полукольцами.
2. Огурцы натереть на крупной терке. Лимон нарезать кружочками.
3. Нарезать копчености и колбаски.
4. В закипевшую воду отправить картофель и перья зеленого лука. Варить овощной бульон на умеренном огне 10 минут.
5. Пассеровать в масле лук с морковью 1 минуту, после чего сразу же добавить маринованные огурцы и лимон. Пассеровать еще 1 минуту и добавить томатную пасту. Выдержать заправку на сковороде еще минуту и отправить к бульону с картофелем.
6. Попробовать солянку на вкус, посолить, поперчить по вкусу. Чтобы смягчить вкус солянки, можно добавить немного сахара.
7. Добавить колбаски и копчености, а также зелень и маслины (если любите). Оставляем солянку с колбасой еще на 3–5 минут на медленном огне. Готово! Получается отличная, насыщенная солянка с удивительно аппетитным вкусом и ароматом!
Приятного аппетита!