Новые материалы от 13 января

Быстрая солянка

Ингредиенты:

  • Вода — 2 л
  • Картофель — 300 г
  • Лук зеленый (для бульона) — 30 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 150 г
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Дольки лимона — 3 шт.
  • Копченые колбаски — 3 шт.
  • Копченый балык или грудинка — 150 г
  • Соль — ½ ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Подсолнечное масло — 15 мл
  • Сахар — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Маслины — по вкусу
  • Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Очистить картофель, нарезать среднего размера кубиками. Морковку натереть на терке крупно. Лук нарезать полукольцами.
2. Огурцы натереть на крупной терке. Лимон нарезать кружочками.
3. Нарезать копчености и колбаски.
4. В закипевшую воду отправить картофель и перья зеленого лука. Варить овощной бульон на умеренном огне 10 минут.
5. Пассеровать в масле лук с морковью 1 минуту, после чего сразу же добавить маринованные огурцы и лимон. Пассеровать еще 1 минуту и добавить томатную пасту. Выдержать заправку на сковороде еще минуту и отправить к бульону с картофелем.
6. Попробовать солянку на вкус, посолить, поперчить по вкусу. Чтобы смягчить вкус солянки, можно добавить немного сахара.
7. Добавить колбаски и копчености, а также зелень и маслины (если любите). Оставляем солянку с колбасой еще на 3–5 минут на медленном огне. Готово! Получается отличная, насыщенная солянка с удивительно аппетитным вкусом и ароматом!

Приятного аппетита!

Быстрая солянка
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