Быстрая солянка

Ингредиенты:



Вода — 2 л



Картофель — 300 г



Лук зеленый (для бульона) — 30 г



Лук репчатый — 1 шт.



Морковь — 150 г



Маринованные огурцы — 2 шт.



Дольки лимона — 3 шт.



Копченые колбаски — 3 шт.



Копченый балык или грудинка — 150 г



Соль — ½ ст. л.



Томатная паста — 1 ст. л.



Подсолнечное масло — 15 мл



Сахар — по вкусу



Перец — по вкусу



Маслины — по вкусу



Зелень — по вкусу



Приготовление:

1. Очистить картофель, нарезать среднего размера кубиками. Морковку натереть на терке крупно. Лук нарезать полукольцами.

2. Огурцы натереть на крупной терке. Лимон нарезать кружочками.

3. Нарезать копчености и колбаски.

4. В закипевшую воду отправить картофель и перья зеленого лука. Варить овощной бульон на умеренном огне 10 минут.

5. Пассеровать в масле лук с морковью 1 минуту, после чего сразу же добавить маринованные огурцы и лимон. Пассеровать еще 1 минуту и добавить томатную пасту. Выдержать заправку на сковороде еще минуту и отправить к бульону с картофелем.

6. Попробовать солянку на вкус, посолить, поперчить по вкусу. Чтобы смягчить вкус солянки, можно добавить немного сахара.

7. Добавить колбаски и копчености, а также зелень и маслины (если любите). Оставляем солянку с колбасой еще на 3–5 минут на медленном огне. Готово! Получается отличная, насыщенная солянка с удивительно аппетитным вкусом и ароматом!

Приятного аппетита!