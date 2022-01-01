​Паста с куриными сердечками и печенью

Ингредиенты:



Сердечки куриные — 100 г



Печень куриная — 100 г



Лук — 50 г



Морковь — 50 г



Сельдерей (стебель) — 50 г



Масло оливковое — 30 г



Масло сливочное — 30 г



Розмарин — 5 г



Чеснок — 15 г



Вино белое — 50 г



Паста (например, феттучине или тальятел) — 100 г



Приготовление:

1. Овощи крупно порезать. В разогретый сотейник налить оливковое масло, добавить сливочное, чеснок и розмарин. Добавить в сотейник овощи: сельдерей, морковь и лук. Обжаривать на медленном огне 5 минут.

2. Сердечки и печень очистить от пленок и лишних жил, промыть и добавить в сотейник. Посолить и поперчить. Перемешать, слегка обжарить. Влить вино, выпарить.

3. Добавить воду (куриный бульон), лавровый лист. Накрыть сотейник крышкой и готовить на слабом огне 15-20 минут.

4. Отварить пасту в кипящей подсоленной воде. Готовую пасту соединить с рагу из потрошков и затянуть сливочным маслом. Выложить на тарелку и подавать.

Приятного аппетита!