Паста с куриными сердечками и печенью
Ингредиенты:
- Сердечки куриные — 100 г
- Печень куриная — 100 г
- Лук — 50 г
- Морковь — 50 г
- Сельдерей (стебель) — 50 г
- Масло оливковое — 30 г
- Масло сливочное — 30 г
- Розмарин — 5 г
- Чеснок — 15 г
- Вино белое — 50 г
- Паста (например, феттучине или тальятел) — 100 г
Приготовление:
1. Овощи крупно порезать. В разогретый сотейник налить оливковое масло, добавить сливочное, чеснок и розмарин. Добавить в сотейник овощи: сельдерей, морковь и лук. Обжаривать на медленном огне 5 минут.
2. Сердечки и печень очистить от пленок и лишних жил, промыть и добавить в сотейник. Посолить и поперчить. Перемешать, слегка обжарить. Влить вино, выпарить.
3. Добавить воду (куриный бульон), лавровый лист. Накрыть сотейник крышкой и готовить на слабом огне 15-20 минут.
4. Отварить пасту в кипящей подсоленной воде. Готовую пасту соединить с рагу из потрошков и затянуть сливочным маслом. Выложить на тарелку и подавать.
Приятного аппетита!
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