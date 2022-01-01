Новые материалы от 13 января

​Паста с куриными сердечками и печенью

Ингредиенты:

  • Сердечки куриные — 100 г
  • Печень куриная — 100 г
  • Лук — 50 г
  • Морковь — 50 г
  • Сельдерей (стебель) — 50 г
  • Масло оливковое — 30 г
  • Масло сливочное — 30 г
  • Розмарин — 5 г
  • Чеснок — 15 г
  • Вино белое — 50 г
  • Паста (например, феттучине или тальятел) — 100 г

Приготовление:

1. Овощи крупно порезать. В разогретый сотейник налить оливковое масло, добавить сливочное, чеснок и розмарин. Добавить в сотейник овощи: сельдерей, морковь и лук. Обжаривать на медленном огне 5 минут.
2. Сердечки и печень очистить от пленок и лишних жил, промыть и добавить в сотейник. Посолить и поперчить. Перемешать, слегка обжарить. Влить вино, выпарить.
3. Добавить воду (куриный бульон), лавровый лист. Накрыть сотейник крышкой и готовить на слабом огне 15-20 минут.
4. Отварить пасту в кипящей подсоленной воде. Готовую пасту соединить с рагу из потрошков и затянуть сливочным маслом. Выложить на тарелку и подавать.

Приятного аппетита!

​Паста с куриными сердечками и печенью
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