Облегченное картофельное пюре
Ингредиенты:
- 400 г картофеля
- 400 г цветной капусты
- 100 мл сливок 10% жирности,
- 30 г сливочного масла,
- соль,
- мускатный орех
Приготовление:
- Картофель очистите, нарежьте кубиками и положите в кипящую воду. Варить на среднем огне 20 минут, затем добавить цветную капусту, разобранную на соцветия.
- Довести до кипения и варить еще 15 минут.
- Слить жидкость и размять толкушкой. Добавить горячие сливки, сливочное масло, мускат и соль по вкусу.
Приятного аппетита!
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