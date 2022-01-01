Новые материалы от 11 января

Облегченное картофельное пюре

Ингредиенты:

  • 400 г картофеля
  • 400 г цветной капусты
  • 100 мл сливок 10% жирности,
  • 30 г сливочного масла,
  • соль,
  • мускатный орех

Приготовление:

  1. Картофель очистите, нарежьте кубиками и положите в кипящую воду. Варить на среднем огне 20 минут, затем добавить цветную капусту, разобранную на соцветия.
  2. Довести до кипения и варить еще 15 минут.
  3. Слить жидкость и размять толкушкой. Добавить горячие сливки, сливочное масло, мускат и соль по вкусу.

Приятного аппетита!

Облегченное картофельное пюре
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