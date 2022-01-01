Облегченное картофельное пюре

Ингредиенты:

Приготовление:

Картофель очистите, нарежьте кубиками и положите в кипящую воду. Варить на среднем огне 20 минут, затем добавить цветную капусту, разобранную на соцветия.

Довести до кипения и варить еще 15 минут.