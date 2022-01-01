Открытый пирог с грибами
Ингредиенты:
- шампиньоны 1 кг,
- чеснок 5 зубчиков,
- сахар 4 ч. ложки,
- соль 2 ч. ложки,
- 8 горошин душистого перца,
- 5 бутонов гвоздики,
- лавровый лист 2 штуки,
- 1 перец чили,
- куриное филе 300 г,
- сливочное масло 50 г,
- лук репчатый 1 шт,
- сливки 200 мл,
- 2 яйца,
- 200 г сыра,
- 200 мл воды.
Приготовление:
- Грибы вымыть, чеснок очистить. Из перца чили удалить семена, порубить.
- Воду, грибы, чеснок, перец чили специи кипятить 5 минут. Откинуть вареные грибы на дуршлаг.
- Из сливочного масла, 1 яйца и муки замесить тесто. Курицу отварить. Лук очистить, измельчить, обжарить с филе, соединить с грибами.
- Тесто раскатать, положить в форму, выложить начинку. Сыр натереть, соединить яйцо и сливками и залить начинку.
- Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.
Приятного аппетита!
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