Новые материалы от 10 января

Открытый пирог с грибами

Ингредиенты:

  • шампиньоны 1 кг,
  • чеснок 5 зубчиков,
  • сахар 4 ч. ложки,
  • соль 2 ч. ложки,
  • 8 горошин душистого перца,
  • 5 бутонов гвоздики,
  • лавровый лист 2 штуки,
  • 1 перец чили,
  • куриное филе 300 г,
  • сливочное масло 50 г,
  • лук репчатый 1 шт,
  • сливки 200 мл,
  • 2 яйца,
  • 200 г сыра,
  • 200 мл воды.

Приготовление:

  1. Грибы вымыть, чеснок очистить. Из перца чили удалить семена, порубить.
  2. Воду, грибы, чеснок, перец чили специи кипятить 5 минут. Откинуть вареные грибы на дуршлаг.
  3. Из сливочного масла, 1 яйца и муки замесить тесто. Курицу отварить. Лук очистить, измельчить, обжарить с филе, соединить с грибами.
  4. Тесто раскатать, положить в форму, выложить начинку. Сыр натереть, соединить яйцо и сливками и залить начинку.
  5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Приятного аппетита!

Открытый пирог с грибами
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