​Cвинина, запеченная в фольге

Ингредиенты:



Свинина (окорок или шейка) — 2 кг



Чеснок — 2 головки



Орегано — по вкусу



Розмарин — по вкусу



Соль — по вкусу



Перец черный молотый — по вкусу



Приготовление:

1. Свинину помыть и обсушить полотенцем. Чеснок разобрать на зубчики. Мясо наколоть ножом довольно глубоко и в каждый прокол вложить зубчик чеснока.

2. В ступке растолочь перец, соль и травы. Полученной смесью натереть свинину. Оставить мясо при комнатной температуре минут на 40.

3. Поместить свинину в рукав или плотно завернуть в фольгу. Поставить в духовку на 2 часа при температуре 170 °С. Если хотите, чтобы свинина получилась с румяной корочкой, минут за 15 до готовности нужно проколоть рукав или развернуть фольгу.

4. Готово! Подавать к столу, нарезав на кусочки или с гарниром.

Приятного аппетита!