Cвинина, запеченная в фольге
Ингредиенты:
- Свинина (окорок или шейка) — 2 кг
- Чеснок — 2 головки
- Орегано — по вкусу
- Розмарин — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Приготовление:
1. Свинину помыть и обсушить полотенцем. Чеснок разобрать на зубчики. Мясо наколоть ножом довольно глубоко и в каждый прокол вложить зубчик чеснока.
2. В ступке растолочь перец, соль и травы. Полученной смесью натереть свинину. Оставить мясо при комнатной температуре минут на 40.
3. Поместить свинину в рукав или плотно завернуть в фольгу. Поставить в духовку на 2 часа при температуре 170 °С. Если хотите, чтобы свинина получилась с румяной корочкой, минут за 15 до готовности нужно проколоть рукав или развернуть фольгу.
4. Готово! Подавать к столу, нарезав на кусочки или с гарниром.
Приятного аппетита!
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