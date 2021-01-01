Новые материалы от 27 декабря

Пастрома из индейки

Ингредиенты:

  • 2 кг филе индейки,
  • 5 зубчиков чеснока,
  • 1 ч ложка паприки,
  • 1 ч ложка кориандра,
  • 1 ч ложка черного перца,
  • 3 ст ложки растительного масла
  • Для маринада:
  • 6 ст ложек соли,
  • 6 ст воды

Приготовление:

1. Замариновать мясо на ночь в растворе соли и воды.
2. Вынуть индейку из рассола, промокнуть бумажным полотенцем и нашпиговать чесноком, сделав надрезы по всей поверхности.
3. Разогреть духовку до 250 градусов. Обвязать филе хлопчатобумажной нитью, чтобы придать форму.
4. Соединить растительное масло со всеми специями и обмазать мясо со всех сторон.
5. Поставить пастрому в духовку на 20 минут, затем выключить духовку, но не открывать ее 3 часа до полного остывания мяса. Подавать охлажденной.

Приятного аппетита!

Пастрома из индейки
Мне нравится 9
Загрузка...
Нет комментариев