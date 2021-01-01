Пастрома из индейки

Ингредиенты:

2 кг филе индейки,



5 зубчиков чеснока,



1 ч ложка паприки,



1 ч ложка кориандра,



1 ч ложка черного перца,



3 ст ложки растительного масла



Для маринада:



6 ст ложек соли,



6 ст воды

Приготовление:

1. Замариновать мясо на ночь в растворе соли и воды.

2. Вынуть индейку из рассола, промокнуть бумажным полотенцем и нашпиговать чесноком, сделав надрезы по всей поверхности.

3. Разогреть духовку до 250 градусов. Обвязать филе хлопчатобумажной нитью, чтобы придать форму.

4. Соединить растительное масло со всеми специями и обмазать мясо со всех сторон.

5. Поставить пастрому в духовку на 20 минут, затем выключить духовку, но не открывать ее 3 часа до полного остывания мяса. Подавать охлажденной.

Приятного аппетита!