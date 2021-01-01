Пастрома из индейки
Ингредиенты:
- 2 кг филе индейки,
- 5 зубчиков чеснока,
- 1 ч ложка паприки,
- 1 ч ложка кориандра,
- 1 ч ложка черного перца,
- 3 ст ложки растительного масла
- Для маринада:
- 6 ст ложек соли,
- 6 ст воды
Приготовление:
1. Замариновать мясо на ночь в растворе соли и воды.
2. Вынуть индейку из рассола, промокнуть бумажным полотенцем и нашпиговать чесноком, сделав надрезы по всей поверхности.
3. Разогреть духовку до 250 градусов. Обвязать филе хлопчатобумажной нитью, чтобы придать форму.
4. Соединить растительное масло со всеми специями и обмазать мясо со всех сторон.
5. Поставить пастрому в духовку на 20 минут, затем выключить духовку, но не открывать ее 3 часа до полного остывания мяса. Подавать охлажденной.
Приятного аппетита!
Написать комментарий
Нет комментариев