Салат «Все довольны» с говядиной, красной фасолью и горошком
Ингредиенты:
- 250 г обжаренной говядины,
- 1 ст моркови по-корейски,
- 1 помидор,
- 1 болгарский перец,
- 1 банка консервированной красной фасоли,
- 1 банка консервированного горошка,
- зелень
- Для соуса:
- 2 ст ложки соевого соуса,
- 2 ст ложки оливкового масла,
- 3 капли табаско
Приготовление:
1. Говядину нарезать соломкой.
2. Помидор вымыть и нарезать дольками. Перец очистить от плодоножки и семян, нарезать тонкими полосками.
3. Зелень вымыть, высушить и порубить.
4. Фасоль и горошек открыть, слить жидкость и пересыпать в салатную чашку.
5. Добавить мясо, овощи, зелень и морковь по-корейски.
6. Смешать все ингредиенты для соуса и заправить салат. Дать салату постоять полчаса перед подачей.
Приятного аппетита!
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