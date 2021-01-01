Новые материалы от 27 декабря

Салат «Все довольны» с говядиной, красной фасолью и горошком

Ингредиенты:

  • 250 г обжаренной говядины,
  • 1 ст моркови по-корейски,
  • 1 помидор,
  • 1 болгарский перец,
  • 1 банка консервированной красной фасоли,
  • 1 банка консервированного горошка,
  • зелень
  • Для соуса:
  • 2 ст ложки соевого соуса,
  • 2 ст ложки оливкового масла,
  • 3 капли табаско

Приготовление:

1. Говядину нарезать соломкой.
2. Помидор вымыть и нарезать дольками. Перец очистить от плодоножки и семян, нарезать тонкими полосками.
3. Зелень вымыть, высушить и порубить.
4. Фасоль и горошек открыть, слить жидкость и пересыпать в салатную чашку.
5. Добавить мясо, овощи, зелень и морковь по-корейски.
6. Смешать все ингредиенты для соуса и заправить салат. Дать салату постоять полчаса перед подачей.

Приятного аппетита!

Салат «Все довольны» с говядиной, красной фасолью и горошком
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