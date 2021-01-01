Салат «Все довольны» с говядиной, красной фасолью и горошком

Ингредиенты:

250 г обжаренной говядины,



1 ст моркови по-корейски,



1 помидор,



1 болгарский перец,



1 банка консервированной красной фасоли,



1 банка консервированного горошка,



зелень



Для соуса:



2 ст ложки соевого соуса,



2 ст ложки оливкового масла,



3 капли табаско

Приготовление:

1. Говядину нарезать соломкой.

2. Помидор вымыть и нарезать дольками. Перец очистить от плодоножки и семян, нарезать тонкими полосками.

3. Зелень вымыть, высушить и порубить.

4. Фасоль и горошек открыть, слить жидкость и пересыпать в салатную чашку.

5. Добавить мясо, овощи, зелень и морковь по-корейски.

6. Смешать все ингредиенты для соуса и заправить салат. Дать салату постоять полчаса перед подачей.

Приятного аппетита!