Новые материалы от 25 декабря

Куриная ветчина с грибами

Ингредиенты:

  • 3 куриные грудки без кожи,
  • 30 г желатина,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 100 г вареных шампиньонов,
  • соль,
  • перец

Приготовление:

  1. Нарезать куриную грудку на кусочки 1х1 см, а грибы -пластинками. Добавить измельченный чеснок, соль, перец, а также сухой желатин. Тщательно перемешать.
  2. В форму для ветчины вложить рукав для запекания, завязанный с одной стороны. Заполнить рукав мясом, утрамбовать и завязать с другого конца.
  3. Ветчинницу закрыть крышкой и закрепить пружиной. Поставить в кастрюлю с водой, которая должна доходить до половины формы.
  4. Запекать в духовке 1,5 часа при температуре 200 градусов.
  5. Охладить, поставить на ночь в холодильник. Снять пружины, достать и разрезать рукав для запекания. 

Приятного аппетита!

Куриная ветчина с грибами
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