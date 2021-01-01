Куриная ветчина с грибами
Ингредиенты:
- 3 куриные грудки без кожи,
- 30 г желатина,
- 2 зубчика чеснока,
- 100 г вареных шампиньонов,
- соль,
- перец
Приготовление:
- Нарезать куриную грудку на кусочки 1х1 см, а грибы -пластинками. Добавить измельченный чеснок, соль, перец, а также сухой желатин. Тщательно перемешать.
- В форму для ветчины вложить рукав для запекания, завязанный с одной стороны. Заполнить рукав мясом, утрамбовать и завязать с другого конца.
- Ветчинницу закрыть крышкой и закрепить пружиной. Поставить в кастрюлю с водой, которая должна доходить до половины формы.
- Запекать в духовке 1,5 часа при температуре 200 градусов.
- Охладить, поставить на ночь в холодильник. Снять пружины, достать и разрезать рукав для запекания.
Приятного аппетита!
Написать комментарий
Нет комментариев