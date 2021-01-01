Куриная ветчина с грибами

Ингредиенты:

Приготовление:

Нарезать куриную грудку на кусочки 1х1 см, а грибы -пластинками. Добавить измельченный чеснок, соль, перец, а также сухой желатин. Тщательно перемешать.

В форму для ветчины вложить рукав для запекания, завязанный с одной стороны. Заполнить рукав мясом, утрамбовать и завязать с другого конца.

Ветчинницу закрыть крышкой и закрепить пружиной. Поставить в кастрюлю с водой, которая должна доходить до половины формы.

Запекать в духовке 1,5 часа при температуре 200 градусов.