​Яблочный пирог

Ингредиенты:



Мука — 300 г



Масло сливочное (для теста) — 200 г



Масло сливочное (для смазывания) — 20 г



Яблоки крепкие зеленые — 6 шт.



Вода ледяная — 2 ст. л.



Лимонный сок (для теста) — 1 ст. л.



Лимонный сок (для начинки) — 2 ст. л.



Сахар — 4-5 ст. л.



Корица — 0,5 ч. л.



Крахмал — 1 ст. л.



Яйца куриные (для смазывания пирога) — 1 шт.



Соль — 1 щепотка



Приготовление:

1. В просеянную муку добавить небольшую щепотку соли и положить кусочки холодного сливочного масла. Порубить кубики ножом до образования крошки. В полученную массу добавить ледяную воду и 1 ст. л. лимонного сока. Замесить тесто и положить его в холодильник на 1 час.

2. Очистить и нарезать кусочками яблоки (можно нарезать пластинками), добавить 2 ст. л. лимонного сока и перемешать. Добавить крахмал, сахар, корицу и перемешать. Количество сахара зависит от сладости яблок.

3. В форму (около 22 см) выложить 2/3 теста, тонко раскатав и сделав бортики. С тестом надо работать быстро, т.к. оно "тает" от тепла рук. Если тесто становится слишком мягким, подержите его в холодильнике. На тесто выложить начинку (лучше выложить начинку немного выше краев, т.к. в процессе выпечки она осядет).

4. Раскатать оставшуюся часть теста и накрыть начинку. Скрепить края и в серединке пирога сделать отверстие для выхода пара. Поставить пирог на 15-20 минут в холодильник, после чего поверхность пирога смазать взбитым яйцом и разложить кусочки сливочного масла. Выпекать до румяного цвета 50-60 минут при 190 °С.

5. Готовый пирог подавать полностью остывшим, можно с шариком ванильного мороженого или просто посыпав сахарной пудрой.

Приятного аппетита!