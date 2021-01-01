​Ароматный картофель в духовке

Ингредиенты:



Картофель — 700 г



Лук — 150 г



Масло растительное — 50 г



Сладкая паприка — 0,5 ч. л.



Сушеный чеснок — 0,5 ч. л.



Соль — по вкусу



Черный перец — по вкусу



Приготовление:

1. Картофель почистите и нарежьте тонкими пластинками.

2. Репчатый лук почистите и нарежьте полукольцами.

3. Форму для запекания смажьте маслом и выложите небольшой слой лука.

4. Сверху выложите слой картошки.

5. Картофельный слой присыпьте специями по вкусу — солью, черным перцем, паприкой и сушеным чесноком.

6. Продолжайте чередовать слой лука и картофеля со специями, пока не заполнится вся форма. Сверху еще раз полейте картошку маслом и поставьте блюдо в духовку на 30 минут при температуре 180 ºC.

7. Картошка запеклась и ее можно доставать из духовки. Благодаря тонкой нарезке овощ быстро готовится в духовке.

8. Румяную и нежную картошку с луком сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!