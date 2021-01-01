Ароматный картофель в духовке
Ингредиенты:
- Картофель — 700 г
- Лук — 150 г
- Масло растительное — 50 г
- Сладкая паприка — 0,5 ч. л.
- Сушеный чеснок — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
Приготовление:
1. Картофель почистите и нарежьте тонкими пластинками.
2. Репчатый лук почистите и нарежьте полукольцами.
3. Форму для запекания смажьте маслом и выложите небольшой слой лука.
4. Сверху выложите слой картошки.
5. Картофельный слой присыпьте специями по вкусу — солью, черным перцем, паприкой и сушеным чесноком.
6. Продолжайте чередовать слой лука и картофеля со специями, пока не заполнится вся форма. Сверху еще раз полейте картошку маслом и поставьте блюдо в духовку на 30 минут при температуре 180 ºC.
7. Картошка запеклась и ее можно доставать из духовки. Благодаря тонкой нарезке овощ быстро готовится в духовке.
8. Румяную и нежную картошку с луком сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Написать комментарий
Нет комментариев