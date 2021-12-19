Салат «Новогодний каприз» получается оригинальным, праздничным по виду и очень вкусным. Для его приготовления используется мясо (кстати, подойдет абсолютно любое), поэтому блюдо выходит довольно сытным. Сочность придают закуске маринованные огурцы (они не должны быть слишком солеными или кислыми), а картофель, яйца и морковь делают его еще и полезным.

Для того, чтобы салат смотрелся красиво, лучше выкладывать все слои нарезанных ингредиентов в формировочное кольцо. Так края закуски будут ровными, красивыми и аккуратными. Последним слоем лучше всего сделать морковный, а на нем сверху нарисовать майонезом снежинку или что-то другое на новогоднюю тематику. Храниться готовый салат должен обязательно в холодильнике и не более 2 суток.

Ингредиенты:

Отварное мясо – 150 г.



Яйца – 3 шт.



Картофель – 2 шт.



Морковь — 1 шт.



Маринованные огурцы – 50 г.



Майонез – 1 ст. л.



Приготовление:

1. Вареные куриные и лучше домашние яйца очистить. Нарезать их средними по размеру кубиками. Для нарезки можно использовать обычный кухонный нож или специальное сито для нарезки яиц.

2. На красивое и яркое по цвету блюдо поставить формировочное металлическое кольцо. Выложить нарезанные яйца. Смазать майонезом.

3. Мясо нарезать мелкими кубиками.

4. Выложить его сверху на куриные яйца. Смазать майонезом.

5. Вареный картофель нарезать кубиками.

6. Маринованные огурцы нарезать также.

7. Сверху на мясо выложить нарезанные огурчики.

8. Затем сверху на них сразу же выложить картофель. Смазать майонезом.

9. Последним слоем выложить натертую на мелкой терке отварную морковь.

10. Теперь с помощью тюбика с майонезом нарисовать снежинку. Салат готов!

Приятного аппетита!