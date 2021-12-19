Салат «Оливье» с семгой

Традиционным блюдом на новогоднем столе является салат «Оливье». Однако его состав можно усовершенствовать и он по вкусу выйдет еще более вкусным, сытным и оригинальным, если приготовить его с семгой. Он получается нежным и праздничным.

Семгу стоит обязательно покупать слабосоленую, однако, можно ее, конечно, купить свежую, и засолить в домашних условиях. Для засаливания лучше всего использовать судок с крышкой или обычный полиэтиленовый пакет. Горошек следует приобрести отменного качества, он должен быть не только целым по виду, но еще и сладким и мягким по вкусу. Куриные яйца лучше использовать домашние, однако, если нет возможности их приобрести, тогда можно взять магазинные. Маринованный огурец должен быть вкусным, а не кислым.

Ингредиенты:

Маринованный огурец – 1 шт.



Картофель – 1 шт.



Куриное яйцо – 1-2 шт.



Семга – 50 г.



Горошек консервированный – 1 ст. л.



Майонез – 1 ст. л.



Приготовление:

1. Картофель вымыть очень тщательно, выложить его в кастрюлю и отварить в течение 20 минут. В воду с овощем добавить хотя бы 0,5 ч. ложки соли. Очистить картофель, нарезать его на средние по размеру кубики или же натереть на крупной терке.

2. Маринованный огурец выложить на досточку, срезать с двух сторон края. Остальной овощ нарезать.

3. Куриные яйца отварить, очистить и нарезать, если нарезался картофель или же натереть на терке, если такая процедура проделывалась ранее.

4. Семгу нарезать кубиками средними по размеру.

5. Все ингредиенты сложить в глубокую миску.

6. Добавить консервированный горошек.

7. Затем добавить майонез.

8. Очень хорошо перемешать салат ложкой. Выложить его в красивое блюдо, сверху украсить зеленью и подать к столу!

Приятного аппетита!