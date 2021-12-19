Новые материалы от 18 декабря

Салат «Оливье» с семгой

Традиционным блюдом на новогоднем столе является салат «Оливье». Однако его состав можно усовершенствовать и он по вкусу выйдет еще более вкусным, сытным и оригинальным, если приготовить его с семгой. Он получается нежным и праздничным. 

Семгу стоит обязательно покупать слабосоленую, однако, можно ее, конечно, купить свежую, и засолить в домашних условиях. Для засаливания лучше всего использовать судок с крышкой или обычный полиэтиленовый пакет. Горошек следует приобрести отменного качества, он должен быть не только целым по виду, но еще и сладким и мягким по вкусу. Куриные яйца лучше использовать домашние, однако, если нет возможности их приобрести, тогда можно взять магазинные. Маринованный огурец должен быть вкусным, а не кислым. 

Ингредиенты: 

  • Маринованный огурец – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт. 
  • Куриное яйцо – 1-2 шт. 
  • Семга – 50 г. 
  • Горошек консервированный – 1 ст. л.
  • Майонез – 1 ст. л. 

Приготовление: 

1. Картофель вымыть очень тщательно, выложить его в кастрюлю и отварить в течение 20 минут. В воду с овощем добавить хотя бы 0,5 ч. ложки соли. Очистить картофель, нарезать его на средние по размеру кубики или же натереть на крупной терке. 

2. Маринованный огурец выложить на досточку, срезать с двух сторон края. Остальной овощ нарезать.

3. Куриные яйца отварить, очистить и нарезать, если нарезался картофель или же натереть на терке, если такая процедура проделывалась ранее. 

4. Семгу нарезать кубиками средними по размеру. 

5. Все ингредиенты сложить в глубокую миску. 

6. Добавить консервированный горошек. 

7. Затем добавить майонез. 

8. Очень хорошо перемешать салат ложкой. Выложить его в красивое блюдо, сверху украсить зеленью и подать к столу! 

Приятного аппетита!

Салат «Оливье» с семгой
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1 комментарий
Алла
2021-12-19 11:17:05
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Семга и горошек? Бррр. Хорошо еще морковку не впихнули)))

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