Новые материалы от 18 декабря

Свинина "Ананасовое наслаждение"

Ингредиенты:

  • 2 кг свиной шейки
  • 1 кг. картофеля
  • 1 банка консервированных ананасов (500 гр)
  • 250 гр. твёрдого сыра
  • 50 мл. майонеза
  • приправа для свинины

Приготовление:

  1. Свинину порезать на порционные куски, посолить, посыпать приправой, выложить на смазанный растительным маслом противень.
  2. Отварить картофель в "мундире", остудить, почистить и натереть на тёрке.
  3. Выложить картофель на мясо.
  4. Ананасы порезать на маленькие кусочки, сыр также порезать маленькими кусочками, всё смешать, добавить майонез.
  5. Выложить сырно-ананасовую смесь на картофель.
  6. Запекать в предварительно нагретой до 200 градусов духовке около 50 минут.

Приятного аппетита!

Свинина "Ананасовое наслаждение"
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