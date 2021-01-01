Свинина "Ананасовое наслаждение"

Ингредиенты:

приправа для свинины

Приготовление:

Свинину порезать на порционные куски, посолить, посыпать приправой, выложить на смазанный растительным маслом противень.



Отварить картофель в "мундире", остудить, почистить и натереть на тёрке.



Выложить картофель на мясо.



Ананасы порезать на маленькие кусочки, сыр также порезать маленькими кусочками, всё смешать, добавить майонез.



Выложить сырно-ананасовую смесь на картофель.

