Свинина "Ананасовое наслаждение"
Ингредиенты:
- 2 кг свиной шейки
- 1 кг. картофеля
- 1 банка консервированных ананасов (500 гр)
- 250 гр. твёрдого сыра
- 50 мл. майонеза
- приправа для свинины
Приготовление:
- Свинину порезать на порционные куски, посолить, посыпать приправой, выложить на смазанный растительным маслом противень.
- Отварить картофель в "мундире", остудить, почистить и натереть на тёрке.
- Выложить картофель на мясо.
- Ананасы порезать на маленькие кусочки, сыр также порезать маленькими кусочками, всё смешать, добавить майонез.
- Выложить сырно-ананасовую смесь на картофель.
- Запекать в предварительно нагретой до 200 градусов духовке около 50 минут.
Приятного аппетита!
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