Минтай с овощами в духовке
Ингредиенты:
- Минтай – 2 шт
- Морковь – 3 шт
- Лук – 1 шт
- Картофель – 4 шт
- Сметана – 150 гр
- Молоко – 500 пл
- Мука – 100 гр
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Минтай помыть, выпотрошить и замочить в молоке на 10 минут.
- Лук, морковь и картофель почистить, лук и картофель нарезать кубиками, морковь – соломкой.
- Минтай достать из молока натереть солью, обвалять в муке, выложить в форму для запекания.
- Сверху выложить подготовленные овощи, посолить поперчить по вкусу. Залить сметаной.
- Запекать в духовке при 180 градусах 30 – 40 минут.
Приготовление:
Всем приятного аппетита!
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