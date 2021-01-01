Минтай с овощами в духовке

Минтай помыть, выпотрошить и замочить в молоке на 10 минут.

Минтай помыть, выпотрошить и замочить в молоке на 10 минут.

Лук, морковь и картофель почистить, лук и картофель нарезать кубиками, морковь – соломкой.

Лук, морковь и картофель почистить, лук и картофель нарезать кубиками, морковь – соломкой.