Новые материалы от 18 декабря

Минтай с овощами в духовке

Ингредиенты:

    • Минтай – 2 шт
    • Морковь – 3 шт
    • Лук – 1 шт
    • Картофель – 4 шт
    • Сметана – 150 гр
    • Молоко – 500 пл
    • Мука – 100 гр
    • Соль – по вкусу
    • Черный молотый перец – по вкусу

    Приготовление:

    1. Минтай помыть, выпотрошить и замочить в молоке на 10 минут.
    2. Лук, морковь и картофель почистить, лук и картофель нарезать кубиками, морковь – соломкой.
    3. Минтай достать из молока натереть солью, обвалять в муке, выложить в форму для запекания.
    4. Сверху выложить подготовленные овощи, посолить поперчить по вкусу. Залить сметаной.
    5. Запекать в духовке при 180 градусах 30 – 40 минут.

    Всем приятного аппетита!

Минтай с овощами в духовке
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