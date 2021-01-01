Салат "Цезарь" с помидорами черри

Отваренные желтки протереть с горчицей. Добавить лимонный сок, ложку уксуса, оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу. Взбить блендером.

Отваренные желтки протереть с горчицей. Добавить лимонный сок, ложку уксуса, оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу. Взбить блендером.

Вымытые и высушенные листья салата охладить в холодильнике до подачи на стол.

Вымытые и высушенные листья салата охладить в холодильнике до подачи на стол.

Приготовить в духовке сухарики из мякоти белого хлеба.

Приготовить в духовке сухарики из мякоти белого хлеба.