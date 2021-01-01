Новые материалы от 18 декабря

Салат "Цезарь" с помидорами черри

Ингредиенты:

    • Куриная грудка – 500 гр
    • Белый хлеб – 150 гр
    • Листья салата
    • Помидоры черри – 200 гр
    • Яйца – 2 шт
    • Горчица – 2 ч.л.
    • Уксус – 1 ч.л.
    • Сок одного лимона
    • Оливковое масло – 100 гр
    • Чеснок – 1 шт
    • Твердый сыр – 70 гр
    • Соль – по вкусу

    Приготовление:

    1. Отваренные желтки протереть с горчицей. Добавить лимонный сок, ложку уксуса, оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу. Взбить блендером.
    2. Вымытые и высушенные листья салата охладить в холодильнике до подачи на стол.
    3. Приготовить в духовке сухарики из мякоти белого хлеба.
    4. Придать оливковому маслу аромат, подогрев его вместе с дольками чеснока. После вынуть чеснок и обжарить в масле сухарики
    5. Посыпать куриную грудку солью, промариновать в оливковом масле, обжарить и порезать на кусочки.
    6. Выложить листья салата на блюдо, залить соусом, выложить ломтики грудки. Сверху выложить помидоры черри, разрезанные пополам.
    7. Посыпать салат сухариками и сыром.

    Всем приятного аппетита!

Салат "Цезарь" с помидорами черри
Мне нравится 32
Загрузка...
Нет комментариев