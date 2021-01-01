Салат "Цезарь" с помидорами черри
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 500 гр
- Белый хлеб – 150 гр
- Листья салата
- Помидоры черри – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Горчица – 2 ч.л.
- Уксус – 1 ч.л.
- Сок одного лимона
- Оливковое масло – 100 гр
- Чеснок – 1 шт
- Твердый сыр – 70 гр
- Соль – по вкусу
- Отваренные желтки протереть с горчицей. Добавить лимонный сок, ложку уксуса, оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу. Взбить блендером.
- Вымытые и высушенные листья салата охладить в холодильнике до подачи на стол.
- Приготовить в духовке сухарики из мякоти белого хлеба.
- Придать оливковому маслу аромат, подогрев его вместе с дольками чеснока. После вынуть чеснок и обжарить в масле сухарики
- Посыпать куриную грудку солью, промариновать в оливковом масле, обжарить и порезать на кусочки.
- Выложить листья салата на блюдо, залить соусом, выложить ломтики грудки. Сверху выложить помидоры черри, разрезанные пополам.
- Посыпать салат сухариками и сыром.
Приготовление:
Всем приятного аппетита!
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