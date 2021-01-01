Новые материалы от 12 декабря

​Котлетки под шубкой

Ингредиенты:

  • Фарш (из индейки) - 1 кг
  • Яйцо куриное - 2 шт
  • Батон (белый, без корочки) - 0, 5 шт
  • Майонез (для фарша + немного для поливки) - 2 ст. л.
  • Молоко - 120 мл
  • Соль
  • Перец
  • Сыр твердый (для начинки - 50 г; для посыпки - 200 г) - 250 г
  • Масло сливочное - 50 г
  • Помидор - 2 шт
  • Масло растительное

Приготовление:

  1. Фарш готовим из грудки и филе бедра 1:1. Мясо помыть, обсушить и измельчить с помощью процессора. 
  2. Булку замочить в молоке, также пропустить через процессор, смешать с фаршем, добавить яйца, майонез, соль, перец. 
  3. Хорошенько перемешать (у меня из этого количества фарша получилось десять котлет). 
  4. Сыр и масло для начинки порезать брусочками. 
  5. Мокрыми руками сформировать шарик из фарша, размять его, придав форму круга. В центр положить сыр, а на сыр - масло. Края защипнуть.
  6. Обжарить котлеты на растительном масле до золотистой корочки (не до готовности, буквально по несколько минут с каждой стороны).
  7. Сложить котлеты в форму. 
  8. Масло, на котором обжаривались котлеты, вылить в форму к котлетам, добавить ещe немного воды.
  9. Помидоры порезать тоненькими ломтиками, выложить сверху на котлеты.
  10. Сыр натереть на самой мелкой тeрке и положить сверху на помидоры, прижать немного рукой. 
  11. Сверху сбрызнуть майонезом.
  12. Запекать в предварительно нагретой до 200 градусов духовке 45-50 минут на среднем уровне.

Приятного аппетита!

​Котлетки под шубкой
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