​Котлетки под шубкой

Ингредиенты:



Сыр твердый (для начинки - 50 г; для посыпки - 200 г) - 250 г

Майонез (для фарша + немного для поливки) - 2 ст. л.

Приготовление:

Фарш готовим из грудки и филе бедра 1:1. Мясо помыть, обсушить и измельчить с помощью процессора.



Булку замочить в молоке, также пропустить через процессор, смешать с фаршем, добавить яйца, майонез, соль, перец.



Хорошенько перемешать (у меня из этого количества фарша получилось десять котлет).



Сыр и масло для начинки порезать брусочками.



Мокрыми руками сформировать шарик из фарша, размять его, придав форму круга. В центр положить сыр, а на сыр - масло. Края защипнуть.



Обжарить котлеты на растительном масле до золотистой корочки (не до готовности, буквально по несколько минут с каждой стороны).



Сложить котлеты в форму.



Масло, на котором обжаривались котлеты, вылить в форму к котлетам, добавить ещe немного воды.



Помидоры порезать тоненькими ломтиками, выложить сверху на котлеты.



Сыр натереть на самой мелкой тeрке и положить сверху на помидоры, прижать немного рукой.



Сверху сбрызнуть майонезом.

