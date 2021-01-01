Котлетки под шубкой
Ингредиенты:
- Фарш (из индейки) - 1 кг
- Яйцо куриное - 2 шт
- Батон (белый, без корочки) - 0, 5 шт
- Майонез (для фарша + немного для поливки) - 2 ст. л.
- Молоко - 120 мл
- Соль
- Перец
- Сыр твердый (для начинки - 50 г; для посыпки - 200 г) - 250 г
- Масло сливочное - 50 г
- Помидор - 2 шт
- Масло растительное
Приготовление:
- Фарш готовим из грудки и филе бедра 1:1. Мясо помыть, обсушить и измельчить с помощью процессора.
- Булку замочить в молоке, также пропустить через процессор, смешать с фаршем, добавить яйца, майонез, соль, перец.
- Хорошенько перемешать (у меня из этого количества фарша получилось десять котлет).
- Сыр и масло для начинки порезать брусочками.
- Мокрыми руками сформировать шарик из фарша, размять его, придав форму круга. В центр положить сыр, а на сыр - масло. Края защипнуть.
- Обжарить котлеты на растительном масле до золотистой корочки (не до готовности, буквально по несколько минут с каждой стороны).
- Сложить котлеты в форму.
- Масло, на котором обжаривались котлеты, вылить в форму к котлетам, добавить ещe немного воды.
- Помидоры порезать тоненькими ломтиками, выложить сверху на котлеты.
- Сыр натереть на самой мелкой тeрке и положить сверху на помидоры, прижать немного рукой.
- Сверху сбрызнуть майонезом.
- Запекать в предварительно нагретой до 200 градусов духовке 45-50 минут на среднем уровне.
Приятного аппетита!
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