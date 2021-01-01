​Сырный суп с ветчиной и овощами

Ингредиенты:



Ветчина — 200 г



Картофель — 3-4 шт.



Лук репчатый — 1 шт.



Морковь — 2 шт.



Кукуруза консервированная — 4 ст. л.



Сыр сливочный плавленый — 200 г



Молоко — 2 стак.



Мука пшеничная — 2 ст. л. без горки



Масло сливочное — 50 г



Масло растительное — 2 ст. л.



Перец душистый горошком — 4-5 шт.



Соль, молотый перец — по вкусу



Зеленый лук или зелень — для подачи



Приготовление:

1. Ветчину, картофель, лук и морковь нарежьте небольшими кубиками. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте в сковороду к луку ветчину и морковь, жарьте еще две-три минуты.

2. В кастрюлю переложите картофель, обжаренные овощи и ветчину из сковороды, а также душистый перец горошком. Долейте воды так, чтобы она едва покрывала овощи. Доведите воду до кипения, накройте крышкой и уменьшите нагрев до минимального. Варите до готовности картофеля и моркови.

3. В сковороду, где жарили овощи, положите сливочное масло и растопите его. Затем добавьте муку и обжарьте ее, помешивая деревянной лопаткой, до золотистого цвета. Влейте молоко и варите на небольшом огне, пока соус не загустеет (примерно две-три минуты). Положите в соус сливочный сыр и готовьте, пока сыр полностью не растопится.

4. Перелейте сырную заправку в кастрюлю к овощам, приправьте солью и перцем и добавьте кукурузу. Варите на небольшом огне еще две минуты, помешивая.

5. Снимите суп с огня и сразу же подавайте с нарезанной зеленью или зеленым луком.

Приятного аппетита!