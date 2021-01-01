Сырный суп с ветчиной и овощами
Ингредиенты:
- Ветчина — 200 г
- Картофель — 3-4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Кукуруза консервированная — 4 ст. л.
- Сыр сливочный плавленый — 200 г
- Молоко — 2 стак.
- Мука пшеничная — 2 ст. л. без горки
- Масло сливочное — 50 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Перец душистый горошком — 4-5 шт.
- Соль, молотый перец — по вкусу
- Зеленый лук или зелень — для подачи
Приготовление:
1. Ветчину, картофель, лук и морковь нарежьте небольшими кубиками. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте в сковороду к луку ветчину и морковь, жарьте еще две-три минуты.
2. В кастрюлю переложите картофель, обжаренные овощи и ветчину из сковороды, а также душистый перец горошком. Долейте воды так, чтобы она едва покрывала овощи. Доведите воду до кипения, накройте крышкой и уменьшите нагрев до минимального. Варите до готовности картофеля и моркови.
3. В сковороду, где жарили овощи, положите сливочное масло и растопите его. Затем добавьте муку и обжарьте ее, помешивая деревянной лопаткой, до золотистого цвета. Влейте молоко и варите на небольшом огне, пока соус не загустеет (примерно две-три минуты). Положите в соус сливочный сыр и готовьте, пока сыр полностью не растопится.
4. Перелейте сырную заправку в кастрюлю к овощам, приправьте солью и перцем и добавьте кукурузу. Варите на небольшом огне еще две минуты, помешивая.
5. Снимите суп с огня и сразу же подавайте с нарезанной зеленью или зеленым луком.
Приятного аппетита!