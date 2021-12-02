​Яблочная заправка для салатов

Ингредиенты:



Яблоки среднего размера — 2 шт.



Масло подсолнечное рафинированное — 100 г



Сахар — 1 ч. л.



Соль — 1 ч. л.



Лимонный сок — 1 ст. л.



Горчица — 1 ч. л.



Перец черный — 1 щепотка



Приготовление:

1. Помойте яблоки, удалите сердцевинки.

2. Можно запечь яблоки в духовке, а можно запечь их в СВЧ-печи, на это потребуется 5 минут, запекать под крышкой.

3. Запеченные яблоки немного остудите.

4. Ложкой выньте из яблок мякоть.

5. Положите яблочную мякоть в стакан для взбивания, добавьте чайную ложку горчицы, пробейте погружным блендером.

6. Посолите, добавьте сахар, не прекращая взбивать влейте тонкой струйкой растительное масло.

7. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Лимонный сок добавляйте по вкусу.

8. Готовый соус переложите в соусник, получилась отличная заправка для любых салатов.

Приятного аппетита!