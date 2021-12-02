Яблочная заправка для салатов
Ингредиенты:
- Яблоки среднего размера — 2 шт.
- Масло подсолнечное рафинированное — 100 г
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Перец черный — 1 щепотка
Приготовление:
1. Помойте яблоки, удалите сердцевинки.
2. Можно запечь яблоки в духовке, а можно запечь их в СВЧ-печи, на это потребуется 5 минут, запекать под крышкой.
3. Запеченные яблоки немного остудите.
4. Ложкой выньте из яблок мякоть.
5. Положите яблочную мякоть в стакан для взбивания, добавьте чайную ложку горчицы, пробейте погружным блендером.
6. Посолите, добавьте сахар, не прекращая взбивать влейте тонкой струйкой растительное масло.
7. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Лимонный сок добавляйте по вкусу.
8. Готовый соус переложите в соусник, получилась отличная заправка для любых салатов.
Приятного аппетита!
Супер. Спасибо !