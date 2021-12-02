Новые материалы от 28 ноября

​Яблочная заправка для салатов

Ингредиенты:

  • Яблоки среднего размера — 2 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 100 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Перец черный — 1 щепотка

Приготовление:

1. Помойте яблоки, удалите сердцевинки.
2. Можно запечь яблоки в духовке, а можно запечь их в СВЧ-печи, на это потребуется 5 минут, запекать под крышкой.
3. Запеченные яблоки немного остудите.
4. Ложкой выньте из яблок мякоть.
5. Положите яблочную мякоть в стакан для взбивания, добавьте чайную ложку горчицы, пробейте погружным блендером.
6. Посолите, добавьте сахар, не прекращая взбивать влейте тонкой струйкой растительное масло.
7. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Лимонный сок добавляйте по вкусу.
8. Готовый соус переложите в соусник, получилась отличная заправка для любых салатов.

Приятного аппетита!

​Яблочная заправка для салатов
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1 комментарий
Angelina
Angelina
2021-12-02 09:40:29
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Супер. Спасибо !

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