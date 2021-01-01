Новые материалы от 24 ноября

Запеченная картошка

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг 
  • Сыр чеддер — 200 г 
  • Масло сливочное — 2 ст. л. 
  • Лук-шалот — 1 шт. 
  • Чеснок сушеный — 1 ст. л. 
  • Мука пшеничная — 2 ст. л. 
  • Бульон куриный — 0,5 стак.
  • Молоко — 1 стак. 
  • Соль — по вкусу 
  • Перец черный молотый — по вкусу 
  • Тимьян — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 220ºС . Форму для выпечки (20х20 см) смажьте маслом. Подготовьте необходимые продукты. Овощи помойте, очистите. Сыр натрите на крупной терке.
  2. На сухой сковороде нагрейте муку до появления легкого орехового запаха. Влейте 2 ст. л. куриного бульона, перемешайте до однородности.
  3. Добавьте остальной бульон, молоко, соль, перец, сушеный чеснок, лук и тимьян. Доведите до кипения и готовьте несколько минут до загустения. Снимите с огня.
  4. Выложите дно формы для запекания ломтиками картофеля внахлест, полейте половиной соуса, посыпьте половиной тертого сыра чеддер. Повторите слои.
  5. Накройте фольгой, поставьте запекаться в разогретую духовку на 30 минут.
  6. Снимите фольгу, продолжайте запекать еще 25–30 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Запеченная картошка
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