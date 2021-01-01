Запеченная картошка

Ингредиенты:

Приготовление:

Духовку разогрейте до 220ºС . Форму для выпечки (20х20 см) смажьте маслом. Подготовьте необходимые продукты. Овощи помойте, очистите. Сыр натрите на крупной терке.

На сухой сковороде нагрейте муку до появления легкого орехового запаха. Влейте 2 ст. л. куриного бульона, перемешайте до однородности.

Добавьте остальной бульон, молоко, соль, перец, сушеный чеснок, лук и тимьян. Доведите до кипения и готовьте несколько минут до загустения. Снимите с огня.

Выложите дно формы для запекания ломтиками картофеля внахлест, полейте половиной соуса, посыпьте половиной тертого сыра чеддер. Повторите слои.

Накройте фольгой, поставьте запекаться в разогретую духовку на 30 минут.