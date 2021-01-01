Запеченная картошка
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Сыр чеддер — 200 г
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Лук-шалот — 1 шт.
- Чеснок сушеный — 1 ст. л.
- Мука пшеничная — 2 ст. л.
- Бульон куриный — 0,5 стак.
- Молоко — 1 стак.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Тимьян — 1 ч. л.
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 220ºС . Форму для выпечки (20х20 см) смажьте маслом. Подготовьте необходимые продукты. Овощи помойте, очистите. Сыр натрите на крупной терке.
- На сухой сковороде нагрейте муку до появления легкого орехового запаха. Влейте 2 ст. л. куриного бульона, перемешайте до однородности.
- Добавьте остальной бульон, молоко, соль, перец, сушеный чеснок, лук и тимьян. Доведите до кипения и готовьте несколько минут до загустения. Снимите с огня.
- Выложите дно формы для запекания ломтиками картофеля внахлест, полейте половиной соуса, посыпьте половиной тертого сыра чеддер. Повторите слои.
- Накройте фольгой, поставьте запекаться в разогретую духовку на 30 минут.
- Снимите фольгу, продолжайте запекать еще 25–30 минут до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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